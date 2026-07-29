Michael Clark revierte la compra de acciones de Azul Azul a un día de su formalización / Universidad de Chile

Durante la jornada de ayer martes, en ADN Deportes les contamos respecto de un escenario judicial de incertidumbre respecto a la composición de la propiedad de Azul Azul.

Esto considerando que adelantamos la opción que manejaba el expresidente de la institución, Michael Clark, con tal de revertir la compraventa de acciones de la entidad a Antumalal, proceso que en su momento lo dejó como propietario mayoritario de la sociedad anónima que rige los destinos de la U de Chile.

Esta situación fue confirmada durante hoy miércoles a través de un hecho esencial informado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) por el gerente general de la orgánica, José Ignacio Asenjo.

“el liquidador concursal de Asesorías e Inversiones Sartor S.A. en Procedimiento Concursal de Liquidación informó a la Sociedad que por instrumento privado de fecha 29 de julio de 2026, acordó con Inversiones Antumalal Limitada la resciliación de la compraventa de fecha 13 de diciembre de 2024, en virtud de la cual esta última adquirió la cantidad de 6.354.981 cuotas de la serie única del Fondo de Inversión Privado Tactical Sport, correspondientes al 90% de las cuotas de la serie única de dicho fondo. Dicho fondo es, a su vez, propietario del 63,07% de las acciones Serie B de la Sociedad”, remarca el texto antes citado.

“En virtud de lo anterior, se dejó sin efecto la referida transferencia, retrotrayéndose las partes a la situación de propiedad existente con anterioridad a la celebración de dicho contrato”, concluye el hecho escencial, en una maniobra que fue explicada por la abogada de la Universidad Central, Lya Rojas, en diálogo con ADN Deportes.

“Busca que esta situación sea ponderada por el juez de la causa al momento de debatir sobre las medidas cautelares que pedirá la Fiscalía y tratar de evitar la prisión preventiva. Lo que busca acreditar es que no existiría un perjuicio para las víctimas, ya que esta acción de la compra estaría revertida”, planteó, tomando en cuenta que este jueves comienza la audiencia de formalización de cargos contra Clark por su participación en el caso Sartor.

“Sin embargo, esta situación per se podría no ser suficiente para el juez de la causa, que igualmente puede imponer la medida de mayor gravedad teniendo en cuenta que se trata de una multiplicidad de delitos”, recordó Lya Rojas.

El que se haya concretado este movimiento financiero genera un impacto inmediato en Azul Azul, pues todos quienes respondían a la mayoría accionaria de Michael Clark, ahora en manos del lliquidador concursal de Asesorías e Inversiones Sartor S.A. Eso implica que Cecilia Pérez, Cristian Aubert, Miguel Berr, Aldo Marín, Pablo Silva, Francisco Aylwin y Roberto Nahum deberán dejar el directorio.