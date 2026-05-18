El duro relato de madre de niña de 2 años que murió tras caer desde piso 11: “Esperamos justicia”

Una niña de 2 años murió tras caer desde el piso 11 de un edificio, en un caso que mantiene detenido a su padre y que será investigado por la Fiscalía junto a la PDI.

Según los primeros antecedentes, la menor se encontraba de visita en el domicilio de su padre, en el marco de un régimen de visitas dominicales reglamentado por el Tribunal de Familia, fijado entre las 10:00 y las 18:00 horas.

Familia acusa falta de medidas de seguridad

De acuerdo con el relato entregado por la familia materna, la niña habría estado durmiendo en una habitación contigua a la pieza donde se encontraba su padre junto a su actual pareja. Previamente, según los cercanos, se habría realizado una celebración con consumo de alcohol.

El hecho ocurrió luego de que la menor cayera por una ventana del departamento, la que, según acusa la familia, no contaba con malla de protección ni otro sistema de seguridad. Además, sostienen que existía un compromiso para instalar esa medida preventiva durante el régimen de visitas.

La madre de la niña, Gloria Ortiz, pidió que la investigación permita aclarar todas las responsabilidades. “Esperamos que la Fiscalía, junto a la PDI, puedan recabar todos los antecedentes que corresponden para llevar este caso de manera legal”, señaló.

Asimismo, apuntó directamente al cuidado que debía recibir la menor mientras estaba con su padre. “Es responsable del cuidado personal de Isidora mientras esté con ella, por lo que yo determino que sí es culpable por no haber tomado las medidas de seguridad para que ella permaneciera sana y viva”, afirmó.

El tío de la menor, Sergio Ortiz, también exigió justicia por lo ocurrido. “Nosotros sabemos que nada nos va a devolver a nuestra bebé”, expresó.

En esa misma línea, agregó: “Lo que sí estamos buscando es que se haga justicia por este caso, que para mí, honestamente, es un crimen”.

Según la versión familiar, el padre habría tardado varios minutos en enterarse de la caída. “Se dieron cuenta los conserjes del edificio. Lograron ubicar al padre de Isidora 30 minutos después”, sostuvo Sergio Ortiz.

El hombre se mantiene detenido y será formalizado por los hechos. La investigación deberá establecer eventuales responsabilidades, las condiciones del departamento y el contexto previo a la tragedia.