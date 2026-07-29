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VIDEO. “Cuando mi amigo...”: conocida humorista emociona a las redes con conmovedor registro

La humorista Pau San Martín protagonizó un emocionante momento junto a su compañero de trabajo, Ignacio Socías, quien anunció que sería padre por primera vez.

Nicolás Lara Córdova

“Cuando mi amigo...”: conocida humorista emociona a las redes con conmovedor registro

Este miércoles, el comediante chileno Ignacio Socías anunció a través de su cuenta de Instagram que se convertirá en padre por primera vez junto a su esposa, María.

Tras sorprender a sus seguidores, sus compañeros de trabajo en Dantesco compartieron un emotivo registro del momento en que Socías les reveló que sería papá.

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Según se aprecia en el video, la más emocionada fue la también comediante Paula San Martín, con quien comparte pantalla en el programa Media Semana.

En las imágenes, se ve cómo San Martín, que estaba bebiendo un té helado, se levanta visiblemente emocionada para abrazar a su compañero tras recibir la noticia.

En los comentarios de la publicación, la “Profe” bromeó asegurando que el video era “IA”, ya que ella es “muy ruda”.

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