Ex Tesorero General de la República: “El IVA que paga la señora Juanita financiará las contribuciones a propiedades extremadamente caras”

La propuesta de exención de contribuciones para los adultos mayores de 65 años, contemplada en la megarreformadel Gobierno, ha abierto un intenso debate entre los jefes comunales y los expertos en recaudación fiscal. Esta es la última parte de la megarreforma que queda por aprobar, la que será discutida nuevamente la próxima semana por el Senado tras la propuesta entregada por la comisión mixta y que ya contó con descuelgues oficialiastas.

En entrevista con La Prueba de ADN, el extesorero general de la República, exdirector del Servicio de Impuestos Internos (SII) y actual embajador de Chile ante la OCDE, Hernán Frigolett, criticó duramente la medida y advirtió que su implementación representa un retroceso en términos de justicia distributiva.

El desmantelamiento de un modelo calibrado por un beneficio sin requisitos

El exdirector del SII explicó que en Chile ya operaba un modelo de rebaja de contribuciones, del 50% o del 100% diseñado técnicamente por el organismo tributario. Dicho sistema combinaba de forma equilibrada dos factores fundamentales: el avalúo fiscal de la propiedad (que sigue de cerca el valor comercial determinado por el mercado) y el nivel de ingresos del contribuyente.

De este modo, los adultos mayores vulnerables con jubilaciones deficitarias que vivían en propiedades de tramos medios (con avalúos de hasta 200 o 300 millones de pesos) ya contaban con un alivio garantizado.

La nueva propuesta del Ejecutivo, sin embargo, elimina los requisitos socioeconómicos y establece como única condición tener 65 años de edad y ser propietario de un inmueble. Para Frigolett, esto constituye un grave error regulatorio, ya que arrastrará a una exención total a propiedades de altísimo valor concentradas en las comunas más ricas del país, tales como Vitacura, Las Condes, Providencia y La Reina.

“Vamos a tener propiedades de altísimo valor, donde el metro cuadrado es el más caro de Chile, cuyos dueños están recibiendo rentas o dividendos de empresas, y que van a quedar exentos y no van a contribuir”, lamentó, recordando que este es el único impuesto patrimonial que se aplica en el país.

Un subsidio estatal regresivo financiado con impuestos generales

El núcleo de la crítica de Frigolett radica en el método de compensación financiera que asumirá el Gobierno central para que los municipios no pierdan ingresos. En el caso de las comunas de altos ingresos, un 35% del impuesto territorial recaudado queda directamente en sus arcas municipales y el 65% restante se destina al Fondo Común Municipal (FCM) para ser redistribuido a las comunas vulnerables. El nuevo acuerdo legislativo propone financiar el 100% de esta pérdida con cargo a las rentas generales de la nación.

Según el economista, esto genera una “aberración” y una profunda inequidad, dado que la recaudación de impuestos indirectos como el IVA, pagado de manera transversal por toda la población, terminará financiando las contribuciones de las viviendas más costosas del sector oriente.

“El IVA que está pagando la señora Juanita, una pequeña parte de eso va a estar siendo asignado a pagarle las contribuciones a estos ingresos elevadosy propiedades extremadamente caras”. Además, Frigolett advirtió que, debido a que el segmento demográfico de mayores ingresos tiene una esperanza de vida más longeva, este gasto fiscal crecerá de forma exponencial en el tiempo, obligando al Estado a restringir recursos en áreas críticas como salud pública, educación y subvenciones sociales.