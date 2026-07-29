Mantienen en prisión preventiva a padre de niña de dos años que cayó de un piso 11 en Las Condes

La justicia confirmó este miércoles la medida cautelar de prisión preventiva para Jorge Constanzo, imputado por su presunta responsabilidad en la muerte de su hija de dos años, quien cayó desde el piso 11 de un edificio en la comuna de Las Condes.

El trágico suceso, cuya investigación continúa en pleno desarrollo, se registró el pasado domingo 17 de mayo de 2026. Ese día, la pequeña Isidora perdió la vida tras precipitarse al vacío a través de una ventana del departamento que se encontraba abierta.

Durante la audiencia de revisión de cautelares, el Ministerio Público expuso nuevos y determinantes antecedentes para mantener la privación de libertad. Entre las pruebas exhibidas, destacó una boleta de consumo de un restaurante cercano al domicilio, al cual el imputado asistió a almorzar junto a su pareja y la menor durante la misma jornada de los hechos.

El documento comercial detalla el consumo de cuatro copas de pisco sour y una copa de vino. Al respecto, el Fiscal de Género, Ezio Braghetto, detalló que se tiene certeza de que Constanzo condujo su vehículo tanto de ida como de regreso del local. “Asociado también al resultado de la alcoholemia a las 21:00 horas, nos permite afirmar que el imputado condujo en estado de ebriedad al momento en que volvió a su domicilio”, precisó el persecutor.

La posición de garante y el deber de cuidado

En su argumentación, la Fiscalía apuntó a la negligencia del padre, estableciendo que el imputado pudo prever el riesgo que corría la menor, pero omitió su deber de resguardarla.

“Significa, en términos simples, que efectivamente hubo una representación del resultado que finalmente ocurrió”, explicó el fiscal Braghetto. “Frente a esa representación, el padre simplemente no actuó de la manera que correspondía de acuerdo a su posición de garante y no tomó racionalmente las medidas necesarias para evitar ese resultado”, sentenció.

Tras el rechazo a la solicitud de modificar la medida cautelar, la defensa de Constanzo aún mantiene la posibilidad de apelar a la resolución. De concretarse esta acción, la discusión sobre la prisión preventiva deberá ser revisada nuevamente por la Corte de Apelaciones.