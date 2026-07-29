;

Cámara aprueba comisión investigadora por posibles irregularidades en contratos de alimentación escolar de Junaeb

La instancia parlamentaria buscará esclarecer eventuales anomalías y determinar responsabilidades tras auditorías que detectaron millonarios desembolsos.

Martín Neut

Cámara de Diputadas y Diputados - Congreso Nacional

Cámara de Diputadas y Diputados - Congreso Nacional / Oscar Guerra

La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó la creación de una comisión investigadora para revisar la gestión del Programa de Alimentación Escolar (PAE) de Junaeb entre 2019 y 2024, tras antecedentes que apuntan a eventuales pagos por servicios no acreditados.

La instancia, impulsada por el diputado Fabián Ossandón (PDG) y respaldada por 63 parlamentarios, tendrá 60 días para elaborar un informe.

Revisa también:

ADN

Entre sus tareas estará revisar los contratos del programa, verificar la entrega efectiva de raciones y determinar si las irregularidades detectadas en O’Higgins ocurrieron en otras regiones.

El caso que originó la investigación corresponde al contrato entre Junaeb y Soser S.A. en O’Higgins.

Se buscarán eventuales responsabilidades

Según Contraloría, en 2022 se pagaron más de $3.554 millones por 796.043 raciones de “once nivel básica”, aunque el proveedor habría entregado solo 284 a establecimientos educacionales.

Además, una revisión interna de Junaeb habría estimado que los montos comprometidos podrían superar los $14 mil millones al sumar antecedentes de 2023.

Entre las observaciones se cuestionaron pagos superiores a $8.000 por ración y la falta de bandas de precios en la licitación, situación que habría permitido adjudicar valores considerados elevados.

La comisión buscará establecer eventuales responsabilidades y evaluar si los mecanismos de control del programa fueron suficientes para evitar desembolsos por servicios no prestados.

Contenido patrocinado

Es la principal causa de ceguera en Chile: Cómo identificar los síntomas de las cataratas y cuándo operarse

Es la principal causa de ceguera en Chile: Cómo identificar los síntomas de las cataratas y cuándo operarse

Antonella Lucero, cantante tributo a Rosalía, se sincera tras cantar con ella en uno de sus shows en Chile

Antonella Lucero, cantante tributo a Rosalía, se sincera tras cantar con ella en uno de sus shows en Chile

Figura de CHV se quebró en vivo tras incómoda situación: &#039;Sentí una presión&#039;

Figura de CHV se quebró en vivo tras incómoda situación: 'Sentí una presión'

“John Lennon no quería a nadie”: Dave Davies de The Kinks reaviva su histórica rivalidad con un dardo inesperado

“John Lennon no quería a nadie”: Dave Davies de The Kinks reaviva su histórica rivalidad con un dardo inesperado

En exclusiva con Catherine Rodríguez: El vestuario y realismo mágico en Cien Años de Soledad

En exclusiva con Catherine Rodríguez: El vestuario y realismo mágico en Cien Años de Soledad

Del control de la agenda al ruido político: los días que volvieron a tensionar al Ejecutivo

Del control de la agenda al ruido político: los días que volvieron a tensionar al Ejecutivo

Cristiano Ronaldo cambia de cancha: sería actor y productor de una nueva serie junto a connotadas figuras del fútbol

Cristiano Ronaldo cambia de cancha: sería actor y productor de una nueva serie junto a connotadas figuras del fútbol

Protagonista de Stranger Things rompió el silencio sobre teoría que volvió locos a los fanáticos por meses

Protagonista de Stranger Things rompió el silencio sobre teoría que volvió locos a los fanáticos por meses

Extraña presencia en Santiago Centro aterra a pasajeros de colectivo: Múltiples testigos aseguran haberlo visto

Extraña presencia en Santiago Centro aterra a pasajeros de colectivo: Múltiples testigos aseguran haberlo visto

La temeraria acción que subió Naya Fácil a redes sociales: cibernautas indignados la destrozaron a través de comentarios

La temeraria acción que subió Naya Fácil a redes sociales: cibernautas indignados la destrozaron a través de comentarios

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad