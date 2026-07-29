Cámara aprueba comisión investigadora por posibles irregularidades en contratos de alimentación escolar de Junaeb

Cámara de Diputadas y Diputados - Congreso Nacional / Oscar Guerra

La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó la creación de una comisión investigadora para revisar la gestión del Programa de Alimentación Escolar (PAE) de Junaeb entre 2019 y 2024, tras antecedentes que apuntan a eventuales pagos por servicios no acreditados.

La instancia, impulsada por el diputado Fabián Ossandón (PDG) y respaldada por 63 parlamentarios, tendrá 60 días para elaborar un informe.

Entre sus tareas estará revisar los contratos del programa, verificar la entrega efectiva de raciones y determinar si las irregularidades detectadas en O’Higgins ocurrieron en otras regiones.

El caso que originó la investigación corresponde al contrato entre Junaeb y Soser S.A. en O’Higgins.

Se buscarán eventuales responsabilidades

Según Contraloría, en 2022 se pagaron más de $3.554 millones por 796.043 raciones de “once nivel básica”, aunque el proveedor habría entregado solo 284 a establecimientos educacionales.

Además, una revisión interna de Junaeb habría estimado que los montos comprometidos podrían superar los $14 mil millones al sumar antecedentes de 2023.

Entre las observaciones se cuestionaron pagos superiores a $8.000 por ración y la falta de bandas de precios en la licitación, situación que habría permitido adjudicar valores considerados elevados.

La comisión buscará establecer eventuales responsabilidades y evaluar si los mecanismos de control del programa fueron suficientes para evitar desembolsos por servicios no prestados.