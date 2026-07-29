Chile solicita a la ONU ampliar su soberanía marítima en 71.000 kilómetros cuadrados en Juan Fernández

El Estado de Chile formalizó este miércoles ante Naciones Unidas la reclamación para extender los límites de su plataforma submarina más allá de las tradicionales 200 millas náuticas.

El hito diplomático se concretó a las 10:00 de la mañana en las oficinas de la ONU en Nueva York. En representación del país, el director nacional de Fronteras y Límites del Estado, Carlos Dettleff, entregó a la Comisión de Límites de la Plataforma Continental un contundente informe basado en antecedentes científicos y técnicos. Dichos estudios logran establecer el borde exterior del margen continental en un punto fijo ubicado a 329 millas marinas de la costa.

La comisión, conformada por 21 expertos internacionales, resolvió aceptar el informe para su respectivo análisis y no manifestó oposición a los argumentos presentados.

Ampliar

Soberanía y recursos submarinos

En términos prácticos, esta gestión significa la ampliación del territorio nacional en 71.000 kms de suelo y subsuelo marino.

Al respecto, Carlos Dettleff explicó que los recursos alojados en esta extensión quedarán bajo soberanía nacional “y podrán ser explotados por las generaciones futuras en beneficio de todos los habitantes de nuestro país”. Asimismo, el director destacó el esfuerzo de coordinación previo: “Es, además, un ejercicio de formación de capital humano nacional, de coordinación entre el mundo científico, las relaciones internacionales y la Marina, que toma los datos”.

Por su parte, el canciller Francisco Pérez Mackenna relevó el valor geopolítico de la jornada. “Este hito es el resultado de un esfuerzo investigativo importante que ratifica el compromiso del Estado de Chile con el establecimiento de los límites de nuestro territorio. Cada presentación sobre la plataforma continental extendida es un paso crucial para definir nuestra soberanía”, afirmó la autoridad ministerial.

El tercer hito en la ONU y la protección marina

Por el solo hecho de tener costa, los Estados poseen derechos sobre la prolongación natural de su territorio submarino, pero deben validar los estudios técnicos cuando esta extensión supera las 200 millas. En este marco, la presentación de Juan Fernández corresponde a la tercera que realiza Chile, sumándose a la de la Provincia de Isla de Pascua (diciembre de 2020) y a la del oeste de la Península Antártica (febrero de 2022).

El territorio soberano de Juan Fernández, compuesto por las islas Robinson Crusoe, Alejandro Selkirk, Santa Clara y diversos islotes, es parte del país desde 1918. En la actualidad, el archipiélago cuenta con áreas bajo diferentes niveles de resguardo ecológico, como el Parque Marino “Mar de Juan Fernández” y el Área Marina Costera Protegida de Múltiples Usos, las cuales totalizan una superficie aproximada de 286.000 kms, destinada a la preservación del medio ambiente y la biodiversidad.