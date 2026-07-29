Nuevo error en Gendarmería: liberan por equivocación a reo que aún debía cumplir condena en Curicó
El organismo inició un sumario y remitió los antecedentes a Fiscalía para esclarecer la falla que permitió la salida anticipada del interno.
Gendarmería abrió una investigación luego de que un interno fuera liberado por error desde la cárcel de Curicó, pese a que todavía no había cumplido la totalidad de su condena.
Según los antecedentes conocidos por Radio ADN, al reo se le habría incorporado tiempo adicional a su pena en los registros penitenciarios, lo que permitió gestionar su salida del recinto.
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La situación fue detectada recién al día siguiente por funcionarios del penal. El reo ya está identificado y están trabajando para localizarlo.
Tras advertir la irregularidad, la institución instruyó un sumario administrativo para esclarecer las circunstancias del hecho y determinar eventuales responsabilidades. Además, los antecedentes fueron remitidos al Ministerio Público para una investigación.
El caso vuelve a poner en cuestionamiento los procedimientos de control al interior de Gendarmería, luego de otros episodios relacionados con errores en procesos de liberación de internos.
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