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Nuevo error en Gendarmería: liberan por equivocación a reo que aún debía cumplir condena en Curicó

El organismo inició un sumario y remitió los antecedentes a Fiscalía para esclarecer la falla que permitió la salida anticipada del interno.

Martín Neut

Francisco Gutierrez

Gendarmeria

Gendarmeria / Francisco Castillo

Gendarmería abrió una investigación luego de que un interno fuera liberado por error desde la cárcel de Curicó, pese a que todavía no había cumplido la totalidad de su condena.

Según los antecedentes conocidos por Radio ADN, al reo se le habría incorporado tiempo adicional a su pena en los registros penitenciarios, lo que permitió gestionar su salida del recinto.

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La situación fue detectada recién al día siguiente por funcionarios del penal. El reo ya está identificado y están trabajando para localizarlo.

Tras advertir la irregularidad, la institución instruyó un sumario administrativo para esclarecer las circunstancias del hecho y determinar eventuales responsabilidades. Además, los antecedentes fueron remitidos al Ministerio Público para una investigación.

El caso vuelve a poner en cuestionamiento los procedimientos de control al interior de Gendarmería, luego de otros episodios relacionados con errores en procesos de liberación de internos.

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