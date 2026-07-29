Panelista de Canal 13 desliza inquietante teoría sobre El Chino: lo destruyó en pantalla y dio consejo clave a Génesis

El caso del Chino y sus amigas parvularias sigue dejando coletazos. De hecho, esta semana Génesis Aránguiz, quien hasta hace pocos días era la pareja del “ermitaño”, dio una entrevista en profundidad para contar los detalles de la “teleserie”.

La mujer admitió al programa Hay que decirlo de Canal 13 que estaba sumamente preocupada por su examor y contó cómo fue su primera reacción al verlo nuevamente tras bajar del refugio en la montaña.

Eso sí, no todos los panelistas del espacio farandulero de las tardes le tendrían buena al hombre que se perdió por seis días en medio del sistema frontal. De hecho, la panelista y psicóloga Alexandra Vidal deslizó una teoría acerca del aventurero y un consejo sin anestesia para la joven de 19 años.

“(Génesis), no te sientas humillada, porque tú no te puedes hacer cargo de la conducta de una persona. Tú no has hecho absolutamente nada. Él tiene complejo de Peter Pan, se mata, por no decir se caga de la risa, no ha madurado, pasan las mujeres por afuera de su casa y le dice ‘vamos para arriba y para abajo’”, lanzó la experta.

“Con una persona que ora, que reza, que pide y desaparece, uno se pasa mil películas, el cortisol sube. Vas a la policía, no sabes lo que está pasando y él, cara de palo, está con dos mujeres arriba”.

“¿Tú crees que tuvieron intimidad?”, planteó Nelson Beltrán, “El Colombiano”. “No tengo idea, pero no le creo nada”, siguió Vidal. “Si fuera mi pareja, se va de patada en el poto”, añadió.

Durante una parte de la entrevista, Aránguiz, de 19 años, explicó que durante su relación con El Chino nunca le faltó nada, y de eso se agarró la entendida en la mente humana.