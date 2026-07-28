;

Naya Fácil responde sin filtro a Claudio Bravo tras polémico video conduciendo a 211 km/h: lanzó feroz palo

El exfutbolista utilizó su cuenta de X para cuestionar a la creadora de contenidos. “Tarada”, le dijo tras ver el video viralizado esta semana.

Javier Méndez

Naya Fácil responde sin filtro a Claudio Bravo tras polémico video conduciendo a 211 km/h: lanzó feroz palo

Esta semana la influencer chilena Naya Fácil protagonizó una nueva polémica al compartir un video en sus redes sociales donde conducía su Tesla Cybertruck rosa a 211 kilómetros por hora rumbo al Cajón del Maipo.

El clip no pasó desapercibido e incluso la Fiscalía Metropolitana Sur abrió una investigación penal de oficio por conducción temeraria al pasar el límite de 120 km/h.

La situación también tuvo otros ribetes y el lunes hasta el exfutbolista Claudio Bravo reaccionó al toparse con el registro. “Tarada”, escribió el hombre que en su momento lideró a la Generación Dorada.

Nayadeth Neculhueque no guardó silencio y, tras enterarse de la palabra con la que la tildaron, disparó otro dardo al histórico portero nacional.

Revisa también:

ADN

Junto a un pantallazo, la creadora de contenidos escribió en sus historias de Instagram: “Que le diga eso a sus colegas futbolistas también, porque varios de ellos se han visto en exceso de velocidad en sus deportivos y bien callado se queda el famoso capitán cuando se trata de sus colegas”, escribió.

Un poco antes de su réplica a Bravo, la mujer había pedido disculpas por la misma vía. “Estoy súper arrepentida de haber cometido este acto irresponsable. Les pido disculpas a mis facilines”, explicó a sus seguidores.

“Voy a asumir todas las consecuencias”, sostuvo.

“Estoy dispuesta a colaborar en todo lo que venga. Estoy súper arrepentida, pero bueno, ¿qué se puede hacer si ya lo hice? El video está en todas partes y no puedo hacer nada más, por el momento, que colaborar, asumir y pedir las disculpas”, concluyó.

ADN

Contenido patrocinado

Es la principal causa de ceguera en Chile: Cómo identificar los síntomas de las cataratas y cuándo operarse

Es la principal causa de ceguera en Chile: Cómo identificar los síntomas de las cataratas y cuándo operarse

Antonella Lucero, cantante tributo a Rosalía, se sincera tras cantar con ella en uno de sus shows en Chile

Antonella Lucero, cantante tributo a Rosalía, se sincera tras cantar con ella en uno de sus shows en Chile

Figura de CHV se quebró en vivo tras incómoda situación: &#039;Sentí una presión&#039;

Figura de CHV se quebró en vivo tras incómoda situación: 'Sentí una presión'

“John Lennon no quería a nadie”: Dave Davies de The Kinks reaviva su histórica rivalidad con un dardo inesperado

“John Lennon no quería a nadie”: Dave Davies de The Kinks reaviva su histórica rivalidad con un dardo inesperado

En exclusiva con Catherine Rodríguez: El vestuario y realismo mágico en Cien Años de Soledad

En exclusiva con Catherine Rodríguez: El vestuario y realismo mágico en Cien Años de Soledad

Del control de la agenda al ruido político: los días que volvieron a tensionar al Ejecutivo

Del control de la agenda al ruido político: los días que volvieron a tensionar al Ejecutivo

Cristiano Ronaldo cambia de cancha: sería actor y productor de una nueva serie junto a connotadas figuras del fútbol

Cristiano Ronaldo cambia de cancha: sería actor y productor de una nueva serie junto a connotadas figuras del fútbol

Protagonista de Stranger Things rompió el silencio sobre teoría que volvió locos a los fanáticos por meses

Protagonista de Stranger Things rompió el silencio sobre teoría que volvió locos a los fanáticos por meses

Extraña presencia en Santiago Centro aterra a pasajeros de colectivo: Múltiples testigos aseguran haberlo visto

Extraña presencia en Santiago Centro aterra a pasajeros de colectivo: Múltiples testigos aseguran haberlo visto

La temeraria acción que subió Naya Fácil a redes sociales: cibernautas indignados la destrozaron a través de comentarios

La temeraria acción que subió Naya Fácil a redes sociales: cibernautas indignados la destrozaron a través de comentarios

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad