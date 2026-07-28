Naya Fácil responde sin filtro a Claudio Bravo tras polémico video conduciendo a 211 km/h: lanzó feroz palo

Esta semana la influencer chilena Naya Fácil protagonizó una nueva polémica al compartir un video en sus redes sociales donde conducía su Tesla Cybertruck rosa a 211 kilómetros por hora rumbo al Cajón del Maipo.

El clip no pasó desapercibido e incluso la Fiscalía Metropolitana Sur abrió una investigación penal de oficio por conducción temeraria al pasar el límite de 120 km/h.

La situación también tuvo otros ribetes y el lunes hasta el exfutbolista Claudio Bravo reaccionó al toparse con el registro. “Tarada”, escribió el hombre que en su momento lideró a la Generación Dorada.

Nayadeth Neculhueque no guardó silencio y, tras enterarse de la palabra con la que la tildaron, disparó otro dardo al histórico portero nacional.

Junto a un pantallazo, la creadora de contenidos escribió en sus historias de Instagram: “Que le diga eso a sus colegas futbolistas también, porque varios de ellos se han visto en exceso de velocidad en sus deportivos y bien callado se queda el famoso capitán cuando se trata de sus colegas”, escribió.

Un poco antes de su réplica a Bravo, la mujer había pedido disculpas por la misma vía. “Estoy súper arrepentida de haber cometido este acto irresponsable. Les pido disculpas a mis facilines”, explicó a sus seguidores.

“Voy a asumir todas las consecuencias”, sostuvo.

“Estoy dispuesta a colaborar en todo lo que venga. Estoy súper arrepentida, pero bueno, ¿qué se puede hacer si ya lo hice? El video está en todas partes y no puedo hacer nada más, por el momento, que colaborar, asumir y pedir las disculpas”, concluyó.