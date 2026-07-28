Naya Fácil responde sin filtro a Claudio Bravo tras polémico video conduciendo a 211 km/h: lanzó feroz palo
El exfutbolista utilizó su cuenta de X para cuestionar a la creadora de contenidos. “Tarada”, le dijo tras ver el video viralizado esta semana.
Esta semana la influencer chilena Naya Fácil protagonizó una nueva polémica al compartir un video en sus redes sociales donde conducía su Tesla Cybertruck rosa a 211 kilómetros por hora rumbo al Cajón del Maipo.
El clip no pasó desapercibido e incluso la Fiscalía Metropolitana Sur abrió una investigación penal de oficio por conducción temeraria al pasar el límite de 120 km/h.
La situación también tuvo otros ribetes y el lunes hasta el exfutbolista Claudio Bravo reaccionó al toparse con el registro. “Tarada”, escribió el hombre que en su momento lideró a la Generación Dorada.
Nayadeth Neculhueque no guardó silencio y, tras enterarse de la palabra con la que la tildaron, disparó otro dardo al histórico portero nacional.
Revisa también:
Junto a un pantallazo, la creadora de contenidos escribió en sus historias de Instagram: “Que le diga eso a sus colegas futbolistas también, porque varios de ellos se han visto en exceso de velocidad en sus deportivos y bien callado se queda el famoso capitán cuando se trata de sus colegas”, escribió.
Un poco antes de su réplica a Bravo, la mujer había pedido disculpas por la misma vía. “Estoy súper arrepentida de haber cometido este acto irresponsable. Les pido disculpas a mis facilines”, explicó a sus seguidores.
“Voy a asumir todas las consecuencias”, sostuvo.
“Estoy dispuesta a colaborar en todo lo que venga. Estoy súper arrepentida, pero bueno, ¿qué se puede hacer si ya lo hice? El video está en todas partes y no puedo hacer nada más, por el momento, que colaborar, asumir y pedir las disculpas”, concluyó.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.