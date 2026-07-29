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Operadores de apuestas online se unen y piden acelerar regulación en Chile: el negocio llegaría a US$1.445 millones

Cinco empresas que operan en el país se unen en la Agrupación de iGaming Responsable (AGR), que busca impulsar una regulación para proteger a los usuarios del mercado de apuestas online.

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Casas de apuestas online

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¿Normar o prohibir? En medio del debate sobre la regulación de las apuestas online en Chile, un grupo de operadores nacionales e internacionales anunció la creación de la Agrupación de iGaming Responsable (AGR), que busca colaborar con las autoridades en la construcción de un marco normativo para la industria.

La entidad, integrada por Betano, Betsala, Estelarbet, Juegalo y Novibet, busca promover estándares de juego responsable, protección de consumidores y prevención del acceso de menores de edad a plataformas de apuestas.

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Según explicaron, la iniciativa surge ante la necesidad de avanzar hacia una regulación que permita formalizar una industria que actualmente opera sin una legislación específica. Una regulación permitiría generar mecanismos de protección para los usuarios.

Las apuestas en línea son una realidad en Chile. La falta de regulación o su prohibición no elimina la actividad: la desplaza hacia operadores que no están sujetos a estándares, fiscalización ni rendición de cuentas”, dice Sandra Kemp, directora de AGR, en un comunicado.

Números millonarios y menores

El funcionamiento de la nueva entidad estará basado en principios, como el juego responsable, la protección de menores, la cooperación con instituciones públicas, la transparencia y el combate al juego ilegal, entre otros.

La agrupación también destacó la experiencia de países como Reino Unido, España, Canadá, Colombia, Perú y Brasil, donde existen marcos regulatorios que permiten fiscalizar la actividad, restringir el acceso de menores y recaudar impuestos asociados a la industria.

De acuerdo con cifras citadas por la AGR de la consultora H2 Gambling Capital, el mercado chileno de apuestas online generaría ingresos brutos por aproximadamente US$625 millones y podría alcanzar los US$1.445 millones hacia 2030.

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