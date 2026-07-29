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El precio del combustible se dispara tras escalada de tensiones en Medio Oriente

El Brent, referencia para Chile, subió hasta los US$85,65 por barril, mientras el WTI alcanzó los US$83,02, a horas de que Enap informe los nuevos precios de los combustibles.

Cristóbal Álvarez

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Getty Images / pixinoo

El precio internacional del petróleo registró un fuerte repunte durante esta jornada, impulsado por los nuevos enfrentamientos entre Irán, Estados Unidos y Arabia Saudita, que redujeron las expectativas de una pronta desescalada del conflicto en Medio Oriente.

Los futuros del Brent, referencia para Chile, avanzaron un 3,16% hasta los US$85,65 por barril. En tanto, el crudo WTI, negociado en Nueva York, subió un 4,72% y alcanzó los US$83,02, recuperando buena parte de las pérdidas anotadas durante la jornada anterior.

La reacción de los mercados ocurrió después de que Irán atacara a fuerzas estadounidenses y de que Estados Unidos, junto con Arabia Saudita, bombardeara posiciones de grupos respaldados por Teherán en Irak.

El repunte del crudo se produce a horas de que Enap publique su nuevo informe de precios referenciales para los combustibles en Chile. De acuerdo con las proyecciones entregadas por el Gobierno, se espera un leve aumento.

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