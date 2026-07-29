El precio del combustible se dispara tras escalada de tensiones en Medio Oriente
El Brent, referencia para Chile, subió hasta los US$85,65 por barril, mientras el WTI alcanzó los US$83,02, a horas de que Enap informe los nuevos precios de los combustibles.
El precio internacional del petróleo registró un fuerte repunte durante esta jornada, impulsado por los nuevos enfrentamientos entre Irán, Estados Unidos y Arabia Saudita, que redujeron las expectativas de una pronta desescalada del conflicto en Medio Oriente.
Los futuros del Brent, referencia para Chile, avanzaron un 3,16% hasta los US$85,65 por barril. En tanto, el crudo WTI, negociado en Nueva York, subió un 4,72% y alcanzó los US$83,02, recuperando buena parte de las pérdidas anotadas durante la jornada anterior.
La reacción de los mercados ocurrió después de que Irán atacara a fuerzas estadounidenses y de que Estados Unidos, junto con Arabia Saudita, bombardeara posiciones de grupos respaldados por Teherán en Irak.
El repunte del crudo se produce a horas de que Enap publique su nuevo informe de precios referenciales para los combustibles en Chile. De acuerdo con las proyecciones entregadas por el Gobierno, se espera un leve aumento.
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