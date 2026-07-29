Génesis revela su reacción al reencontrarse con El Chino tras desaparecer con amigas parvularias: cruda escena

Esta semana salió a la luz una nueva entrevista a Génesis Aránguiz, la ahora expareja del Chino, hombre que se perdió en el Cajón del Maipo junto a dos amigas educadoras de párvulo en medio del fuerte sistema frontal que pasó por Chile.

La mujer, de 19 años, conversó con Nacho Gutiérrez en el programa Hay que decirlo de Canal 13 y deslizó varios datos sobre una situación que se convirtió en una verdadera teleserie una vez que se encontró a las tres personas con vida en un refugio lleno de comida.

Durante el espacio farandulero de las tardes, la joven reveló cuál fue su primera reacción tras encontrarse con el “ermitaño” que hoy goza de sus cinco minutos de fama.

“Te quiero preguntar por el reencuentro, porque ahí se mezclan sensaciones, porque te llaman y te dicen: ‘sí, está vivo. Sí, están llegando las imágenes, apareció’. Cuéntanos cómo fue la primera vez que lo viste en persona”, planteó el periodista experto en cahuín.

“Cuando yo llegué a verlo lo pellizqué. Le pegué un combo y lo pellizqué. Le dije por qué había hecho eso, por qué se subió con esas niñas, por qué se fue, qué necesidad tenía de haberse ido y haberme dejado sola”, se sinceró.

“Me da pena, pero trato de ser fuerte, si ya está bien. Lo único que me preocupaba es que él estuviera bien, que estuviera vivo. Más que nada me preocupaba por ellas, que aparecieran, porque nosotros sabíamos que él estaba bien, que él es fuerte, que él sabe y es todoterreno”, siguió.

Según relató, la idea era ir a buscar al Chino a caballo una vez que terminaran las malas condiciones climáticas. “Ahí se sumó Pangal y nosotros sabíamos que igual él podía ir a rescatarlo”, añadió.

Cabe recordar que la entrevista fue grabada hace varios días, y que entre esa instancia y la actualidad Aránguiz confirmó el fin definitivo de su relación con el aventurero de la montaña cuyo nombre es Manuel Orellana. “Soltera y feliz”, se definió en sus redes sociales.