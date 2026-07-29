Damián Pizarro es anunciado como nuevo refuerzo de Audax Italiano: los detalles de su incorporación

Este miércoles, Damián Pizarro fue anunciado como nuevo refuerzo de Audax Italiano, concretando así su retorno al fútbol chileno tras dos años en el extranjero desde su salida de Colo Colo.

A través de sus redes sociales, el conjunto “itálico” informó que el delantero se suma al club en condición de préstamo hasta junio de 2027, cedido por el Udinese.

“Damián se incorporará desde hoy mismo a los entrenamientos bajo las órdenes de nuestro entrenador, Patricio Graff, para comenzar a preparar los próximos desafíos junto al plantel”, señaló el cuadro de La Florida.

El atacante de 21 años viene de un difícil primer semestre en Racing, donde apenas disputó seis partidos y no logró convertir goles.

Su paso por Europa tampoco fue positivo, ya que tuvo escasa participación en Francia, donde vistió la camiseta de Le Havre, y en Italia, donde defendió los colores de Udinese.