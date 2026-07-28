Polola de ‘El Chino’ revela cómo se enteró que estaba perdido con las parvularias en el Cajón del Maipo: “Sentí humillación”

Este martes, Génesis, polola de Manuel Orellana, más conocido como “El Chino”, rompió el silencio luego de que su pareja desapareciera junto a dos parvularias en el Cajón del Maipo.

La joven de 19 años sostuvo una entrevista con el programa “Hay que decirlo”, de Canal 13, en donde relató cómo se enteró que estaba perdido junto a dos mujeres.

“Estoy enojada, triste por lo que pasó, me dejó mal como mujer. Yo no le creo. Aunque él me diga que nunca pasó nada, es hombre. Yo no sé lo que pasó más allá, ellas pues igual pueden negar o decir que no, y nadie sabe. Pero yo no estuve ahí, y no hay cámara, no hay nada. Pudieron ponerse de acuerdo para mentir”, dijo de entrada.

Sin embargo, Génesis recién supo de la desaparición de su pareja cuando comenzó a circular en televisión. “Recién me vengo a enterar cuando subieron la publicación de tele, que andaba desaparecido con las dos niñas”, sostuvo.

“Me dio rabia porque él sabía, yo le dije de un principio cuando ellas pasaban o lo saludaban, yo le dije que él tenía que tener respeto. Siempre pasaban por el trayecto de ahí caminando, le decían ‘Hola chinito ¿cuándo vamos a salir a carretear?’, y todo eso. Y ahí un día le dije a él que tiene que tener respeto", contó en la entrevista.

Su suegra le avisó que estaba con dos mujeres

Luego, relató que fue su suegra quien le avisó que estaba con las dos parvularias. “El día jueves me llama mi suegra y me dice ‘hija, ¿llegó la guagua?’. Porque así le dice. Y yo le digo ‘no, tía’. Y ella me dice que anda con dos niñas. Y le dije ‘pero tía, ¿cómo se le ocurre andar con dos niñas dejándome aquí, sabiendo que yo vuelvo del trabajo?’. Y ahí yo quedé mal. Sentí humillación, angustia de que él tampoco pensó en mí. Y yo buscándolo como tonta”, expresó.

“Yo lo único que hice fue arrodillarme y clamar al señor, le dije ‘No lo dejís solo, no lo abandones, que llegue sano y salvo’. Fue lo único que clamé todos los días”, manifestó Génesis.