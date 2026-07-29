¿Stephanie Vaquer volverá en SummerSlam? Revelan los planes de WWE para su regreso

La posible reaparición de Stephanie Vaquer genera expectación entre los seguidores de la lucha libre, especialmente ante la cercanía de SummerSlam.

Aunque su regreso al ring todavía no ha sido confirmado oficialmente, un nuevo reporte entregó pistas sobre los planes que tendría WWE para la chilena.

Según Fightful Select, la empresa buscaría mantener a Vaquer como una de las principales figuras de la división femenina una vez que esté en condiciones de volver a competir.

El objetivo sería retomar la historia que quedó abierta tras su salida de acción en Wrestlemania y posicionarla nuevamente en los eventos más importantes.

WWE prepararía una rivalidad con Liv Morgan

La principal rival para su retorno sería Liv Morgan, con quien podría enfrentarse en varias oportunidades. De acuerdo con el reporte, “la harán pelear contra Liv Morgan unas cuantas veces más, ya que Liv la dejó fuera de acción en WrestleMania”.

Esta historia permitiría justificar narrativamente el regreso de Vaquer y desarrollar una rivalidad de largo plazo, en lugar de limitar su vuelta a un solo combate. Sin embargo, por ahora no se ha informado si la primera confrontación ocurrirá directamente en SummerSlam o durante algún episodio televisado posterior.

La eventual aparición de la luchadora chilena en uno de los eventos más importantes del calendario marcaría un nuevo paso en su ascenso dentro de WWE, mientras los fanáticos la esperan durante la gira de WWE en Chile, que se realizará en septiembre.