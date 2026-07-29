;

¿Stephanie Vaquer volverá en SummerSlam? Revelan los planes de WWE para su regreso

Reportes apuntan que WWE quiere mantener a “La Primera” en la cima de su división.

Juan Castillo

Getty Images

Getty Images

La posible reaparición de Stephanie Vaquer genera expectación entre los seguidores de la lucha libre, especialmente ante la cercanía de SummerSlam.

Aunque su regreso al ring todavía no ha sido confirmado oficialmente, un nuevo reporte entregó pistas sobre los planes que tendría WWE para la chilena.

Según Fightful Select, la empresa buscaría mantener a Vaquer como una de las principales figuras de la división femenina una vez que esté en condiciones de volver a competir.

El objetivo sería retomar la historia que quedó abierta tras su salida de acción en Wrestlemania y posicionarla nuevamente en los eventos más importantes.

Revisa también:

ADN

WWE prepararía una rivalidad con Liv Morgan

La principal rival para su retorno sería Liv Morgan, con quien podría enfrentarse en varias oportunidades. De acuerdo con el reporte, “la harán pelear contra Liv Morgan unas cuantas veces más, ya que Liv la dejó fuera de acción en WrestleMania”.

Esta historia permitiría justificar narrativamente el regreso de Vaquer y desarrollar una rivalidad de largo plazo, en lugar de limitar su vuelta a un solo combate. Sin embargo, por ahora no se ha informado si la primera confrontación ocurrirá directamente en SummerSlam o durante algún episodio televisado posterior.

La eventual aparición de la luchadora chilena en uno de los eventos más importantes del calendario marcaría un nuevo paso en su ascenso dentro de WWE, mientras los fanáticos la esperan durante la gira de WWE en Chile, que se realizará en septiembre.

Contenido patrocinado

Es la principal causa de ceguera en Chile: Cómo identificar los síntomas de las cataratas y cuándo operarse

Es la principal causa de ceguera en Chile: Cómo identificar los síntomas de las cataratas y cuándo operarse

Antonella Lucero, cantante tributo a Rosalía, se sincera tras cantar con ella en uno de sus shows en Chile

Antonella Lucero, cantante tributo a Rosalía, se sincera tras cantar con ella en uno de sus shows en Chile

Figura de CHV se quebró en vivo tras incómoda situación: &#039;Sentí una presión&#039;

Figura de CHV se quebró en vivo tras incómoda situación: 'Sentí una presión'

“John Lennon no quería a nadie”: Dave Davies de The Kinks reaviva su histórica rivalidad con un dardo inesperado

“John Lennon no quería a nadie”: Dave Davies de The Kinks reaviva su histórica rivalidad con un dardo inesperado

En exclusiva con Catherine Rodríguez: El vestuario y realismo mágico en Cien Años de Soledad

En exclusiva con Catherine Rodríguez: El vestuario y realismo mágico en Cien Años de Soledad

Del control de la agenda al ruido político: los días que volvieron a tensionar al Ejecutivo

Del control de la agenda al ruido político: los días que volvieron a tensionar al Ejecutivo

Cristiano Ronaldo cambia de cancha: sería actor y productor de una nueva serie junto a connotadas figuras del fútbol

Cristiano Ronaldo cambia de cancha: sería actor y productor de una nueva serie junto a connotadas figuras del fútbol

Protagonista de Stranger Things rompió el silencio sobre teoría que volvió locos a los fanáticos por meses

Protagonista de Stranger Things rompió el silencio sobre teoría que volvió locos a los fanáticos por meses

Extraña presencia en Santiago Centro aterra a pasajeros de colectivo: Múltiples testigos aseguran haberlo visto

Extraña presencia en Santiago Centro aterra a pasajeros de colectivo: Múltiples testigos aseguran haberlo visto

La temeraria acción que subió Naya Fácil a redes sociales: cibernautas indignados la destrozaron a través de comentarios

La temeraria acción que subió Naya Fácil a redes sociales: cibernautas indignados la destrozaron a través de comentarios

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad