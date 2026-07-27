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Canal 13 pierde inesperadamente a uno de sus hombres clave: “Me gané el cariño de mucha gente. Estoy sin palabras”

El último capítulo de Vecinos al límite dejó una sensible eliminación que emocionó incluso a Karla Constant.

Javier Méndez

Canal 13 pierde inesperadamente a uno de sus hombres clave: “Me gané el cariño de mucha gente. Estoy sin palabras”

Canal 13 pierde inesperadamente a uno de sus hombres clave: “Me gané el cariño de mucha gente. Estoy sin palabras” / Canal 13

Una emotiva eliminación marcó el más reciente capítulo de Vecinos al límite, el reality de Canal 13, luego de que uno de sus participantes más queridos tuviera que abandonar el encierro.

La salida se produjo tras un duelo cargado de tensión, apoyo de sus compañeros y una despedida que terminó con lágrimas, disculpas y hasta un inesperado beso.

El eliminado fue Princeso, quien debía enfrentar una compleja instancia ante Camilo Huerta. Sin embargo, debido a la lesión del preparador físico, fue Cote quien tomó su lugar en la competencia.

El duelo consistió en desenredar tres cuerdas de un circuito de palos, encestar pelotas en una canasta en altura y encender un camino de fuego antes de obtener la llave ganadora. Finalmente, Cote se impuso sin mayores dificultades, dejando fuera al hombre que ganó fama por La Vega en TVN.

La despedida fue una de las más emotivas del ciclo. Incluso Karla Constant se quebró al momento de hablarle al participante. “Aquí pudimos conocer más a Leonardo que a Princeso. Me apena que nos despidamos”, le dijo la animadora.

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Princeso, visiblemente afectado, reconoció que su salida era más difícil de lo que esperaba. “Es una despedida difícil, más que en Mundos opuestos. Creo que aquí estuvo Leonardo muchas veces, y me gané el cariño de mucha gente. Estoy sin palabras”, expresó.

Antes de abandonar el encierro, el participante aprovechó el momento para pedir disculpas a sus compañeros y cerrar algunas heridas pendientes.

Primero, se quitó la camiseta azul frente a todos, mostrando que debajo llevaba la del equipo verde, en señal de cariño hacia quienes compartieron con él durante el show.

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“Esto es para Farid, Érika, Mopa, Flo, los llevo en el corazón siempre. El equipo verde me cambió hasta la forma de pensar. Si Joche me cuidó, les pido disculpas a los chicos por frustrarles sus sueños”, señaló.

Luego, también se disculpó con Matías por haber insultado a su madre durante una antigua pelea. “El verdadero Leonardo no caliente jamás lo habría hecho”, reconoció.

La despedida tuvo además un momento inesperado, ya que Nabila decidió darle un piquito antes de su partida, luego de que Princeso dijera que eso era lo único que le había faltado vivir dentro del reality.

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