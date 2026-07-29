Oferta laboral para psicóloga genera indignación: debía hacer aseo, cocinar y vivir “puertas adentro”

Una oferta de trabajo publicada en un portal de empleos provocó un intenso debate en redes sociales luego de que solicitara una psicóloga titulada para desempeñarse como acompañante familiar “puertas adentro”.

El aviso, difundido a través de ChileTrabajos, ofrecía un sueldo de $800 mil líquidos para trabajar en un departamento de aproximadamente 50 metros cuadrados, ubicado en la comuna de Santiago.

Entre las tareas asociadas al cargo figuraban brindar acompañamiento emocional a una adolescente, mantener comunicación permanente con el padre, coordinarse con profesionales externos y fomentar hábitos saludables.

Sin embargo, la oferta también establecía que la profesional debía hacer las labores del hogar. Entre ello, planificar menús, preparar las comidas, realizar compras de supermercado, mantener el orden y aseo general del departamento.

Fue precisamente esta combinación de responsabilidades la que generó cuestionamientos entre usuarios de redes sociales, quienes criticaron que se exigiera un título profesional para un puesto que incorporaba funciones propias del trabajo doméstico.

La publicación se viralizó rápidamente y reabrió el debate sobre la precarización laboral, los límites entre las funciones profesionales y las labores del hogar, además de las condiciones ofrecidas en algunas plataformas de búsqueda de empleo.

Tras la ola de críticas, el aviso fue retirado del portal, sin que hasta ahora se conozcan mayores antecedentes sobre los motivos de su eliminación.

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