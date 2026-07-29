Expo Agua Santiago 2026 reunirá a líderes públicos y privados para impulsar la seguridad hídrica del país

Con el objetivo de promover la seguridad hídrica como un eje fundamental para el desarrollo sostenible de Chile, el próximo 5 y 6 de agosto se realizará la sexta versión de la Expo Agua Santiago 2026, el principal encuentro nacional dedicado al agua, la innovación y la sostenibilidad, en el Metropolitan Santiago.

Con este propósito ya se encuentran abiertas las inscripciones gratuitas en www.expoaguasantiago.cl o en @expoaguasantiago.

El evento es organizado por Interexpo, el Gobierno de Santiago, el Consejo Regional Metropolitano de Santiago, el Fondo de Agua Santiago-Maipo, y cuenta con el patrocinio de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático de Corfo, Pacto Global Red Chile y la Sociedad Nacional de Agricultura.

Dada la relevancia del tema hídrico en Chile, una vez más congregará a autoridades, empresas, emprendedores, académicos, organizaciones internacionales y especialistas para debatir y compartir experiencias, tecnologías y soluciones orientadas a enfrentar los desafíos que plantea la crisis hídrica.

Durante dos jornadas, Expo Agua desarrollará un amplio programa que incluirá el XIX Foro de la Economía del Agua, los Diálogos por el Agua, una rueda de negocios, talleres estratégicos y una gran exhibición de innovaciones y soluciones para la gestión eficiente y sostenible del agua.

Desde Interexpo proyectan la participación de más de 4.500 visitantes y la exhibición de más de 300 soluciones tecnológicas y servicios especializados.

¿Qué se podrá ver?

Entre los principales ejes temáticos de esta versión destacan:

Agua y sostenibilidad: nuevos criterios de inversión.

Inteligencia artificial aplicada al agua: riesgos y eficiencia.

Agua y desarrollo socioeconómico.

Políticas públicas para la seguridad hídrica.

Nuevas tecnologías y soluciones para la gestión del recurso.

El gobernador de Santiago, Claudio Orrego, destacó la importancia de esta instancia para el futuro de las ciudades y la sostenibilidad del territorio.

“La Expo Agua 2026 es una gran oportunidad para que empresas, emprendedores, municipios, universidades y ciudadanos puedan conocer soluciones concretas para mejorar la seguridad, la movilidad, el medioambiente y la calidad de vida en Santiago”, destacó Claudio Orrego, gobernador de Santiago.

Javiera Sotoluque, Gerenta General de Interexpo, invitó al mundo corporativo y académico a ser parte del encuentro este 5 y 6 de agosto: “La invitación está abierta a las industrias, startups y la academia que buscan soluciones, a generar alianzas y adquirir conocimientos en torno a la seguridad hídrica”.