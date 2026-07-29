Contraloría suspende y deja sin sueldo a la directora jurídica de la Municipalidad de Valparaíso por reiteradas omisiones

La Contraloría General de la República (CGR) resolvió aplicar la suspensión inmediata de sus funciones a la directora de Asesoría Jurídica de la Municipalidad de Valparaíso, producto del reiterado incumplimiento en la entrega de informes solicitados por el organismo fiscalizador.

La medida disciplinaria implica la congelación total del pago de remuneraciones por parte del municipio mientras dure la sanción, la cual se mantendrá vigente hasta la recepción íntegra y satisfactoria de los antecedentes requeridos por la CGR.

La resolución adoptada por el ente rector se fundamenta en el artículo 9 de la Ley N° 10.336 (Ley Orgánica Constitucional de la CGR), precepto que faculta directamente al Contralor General para requerir información a cualquier autoridad o funcionario público.

Dicho artículo establece expresamente que el incumplimiento inoportuno de estas obligaciones puede ser sancionado con multas pecuniarias de hasta 15 días de sueldo o, en su defecto, con la medida de apremio aplicada en este caso: la suspensión del cargo sin goce de sueldo hasta que se remitan los antecedentes.

Mediante este dictamen, la Contraloría reiteró la obligación y el deber que tienen las instituciones del Estado de responder en tiempo y forma a las solicitudes de fiscalización.

“Cumplir con los mecanismos de reporte establecidos resulta fundamental para asegurar la transparencia, el control y la correcta tramitación de los procesos disciplinarios en la administración pública”, enfatizó el organismo evaluador al dar a conocer la resolución.