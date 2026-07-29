Providencia tendrá desvíos por un año ante construcción de túnel en Andrés Bello: calles afectadas confirmadas

Una serie de desvíos y modificaciones al tránsito comenzará a regir este viernes en Providencia debido a la ejecución de un túnel eléctrico que obligará a reducir durante aproximadamente un año la capacidad vial de la avenida Andrés Bello.

Desde las 23:00 horas del viernes 31 de julio, la avenida mantendrá solamente dos pistas habilitadas por sentido entre Antonio Bellet y Nueva Tajamar. Los trabajos forman parte del Proyecto Providencia, cuyas obras se extenderán por cerca de un año y medio.

La iniciativa contempla la construcción de una línea de transmisión subterránea de 2,6 kilómetros, destinada a conectar la futura Subestación Providencia con la Subestación Vitacura, ubicada en Las Condes.

De acuerdo con las autoridades, la infraestructura permitirá reforzar la seguridad y continuidad del suministro eléctrico para cerca de 200 mil hogares de Santiago, Providencia y Las Condes.

El gerente zonal de STM Grupo Saesa, Jorge Villar, explicó que el túnel será construido a más de diez metros de profundidad mediante una tecnología que requiere habilitar piques para retirar el material excavado.

“Es por eso que se va a disminuir la capacidad de avenida Andrés Bello por un periodo aproximado de un año, que es lo que duran las obras para construir este túnel”, señaló.

Estos son los cambios de tránsito