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Metro de Santiago reabrirá estación Santa Isabel este jueves tras intensos trabajos por incendio en Línea 5

La empresa informó que concluyeron los trabajos de limpieza y reparación del recinto, por lo que los pasajeros podrán volver a utilizar la estación.

Nelson Quiroz

Metro de Santiago reabrirá estación Santa Isabel este jueves tras intensos trabajos por incendio en Línea 5

Metro de Santiago reabrirá estación Santa Isabel este jueves tras intensos trabajos por incendio en Línea 5 / Sebastian Beltran Gaete

Metro de Santiago confirmó que la estación Santa Isabel de la Línea 5 volverá a operar, luego de permanecer cerrada durante dos días a raíz del incendio que afectó a un tren.

La información fue confirmada por el gerente corporativo de Planificación y Clientes de Metro, Carlos Melo, quien explicó que la reapertura fue posible gracias a los trabajos realizados por los equipos de mantenimiento.

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Según detalló, durante las últimas 48 horas se ejecutaron labores intensivas de limpieza, además de la reposición de revestimientos, cerámicas y otros equipos que resultaron dañados por el fuego.

Con ello, la estación quedó en condiciones de recibir nuevamente a los pasajeros y retomar su funcionamiento habitual este jueves 30 de julio, desde el inicio del servicio a las 06:00 horas.

En tanto, a través de su cuenta oficial en X, Metro recordó que durante este miércoles la estación permanece cerrada y los trenes continúan circulando sin detenerse en Santa Isabel, mientras el resto de la red opera con normalidad.

La reapertura se produce horas después de que la empresa descartara riesgos para los usuarios por la presencia de asbesto en el tren siniestrado. Metro explicó que los antiguos carros NS-74 contienen este material encapsulado en estado sólido, por lo que no hubo liberación de fibras durante la emergencia ni exposición para pasajeros o trabajadores evacuados.

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