;

ISP emite alerta farmacéutica por medicamento para la presión arterial: revisa los lotes afectados

Según informó el organismo, el problema fue detectado por el titular del registro sanitario e involucra a dos series del medicamento.

Sebastián Escares

Medicamento - Imagen referencial

Medicamento - Imagen referencial

El Instituto de Salud Pública (ISP) emitió una alerta farmacéutica por el retiro voluntario del mercado de un medicamento utilizado para el tratamiento de la presión arterial alta, debido a un error en la impresión de su fecha de vencimiento.

La medida afecta al producto Tellmi AM 80/5 comprimidos, perteneciente a Laboratorios Saval S.A., en su presentación de estuche de venta con 30 dosis.

Revisa también:

ADN

Según informó el organismo, el problema fue detectado por el titular del registro sanitario y corresponde a un defecto de rotulado en el envase primario y secundario.

¿Cómo identificar los lotes afectados?

De acuerdo con el detalle entregado por el ISP, la fecha de vencimiento del medicamento fue impresa como “JAN.2028” en lugar de “ENE.2028”.

El retiro voluntario involucra específicamente dos series del medicamento Tellmi AM 80/5 comprimidos. Los lotes afectados son:

  • 12352601
  • 12352603

El producto corresponde a un fármaco antihipertensivo que combina telmisartán y amlodipino, principios activos utilizados para el control de la presión arterial elevada.

Contenido patrocinado

Es la principal causa de ceguera en Chile: Cómo identificar los síntomas de las cataratas y cuándo operarse

Es la principal causa de ceguera en Chile: Cómo identificar los síntomas de las cataratas y cuándo operarse

Antonella Lucero, cantante tributo a Rosalía, se sincera tras cantar con ella en uno de sus shows en Chile

Antonella Lucero, cantante tributo a Rosalía, se sincera tras cantar con ella en uno de sus shows en Chile

Figura de CHV se quebró en vivo tras incómoda situación: &#039;Sentí una presión&#039;

Figura de CHV se quebró en vivo tras incómoda situación: 'Sentí una presión'

“John Lennon no quería a nadie”: Dave Davies de The Kinks reaviva su histórica rivalidad con un dardo inesperado

“John Lennon no quería a nadie”: Dave Davies de The Kinks reaviva su histórica rivalidad con un dardo inesperado

En exclusiva con Catherine Rodríguez: El vestuario y realismo mágico en Cien Años de Soledad

En exclusiva con Catherine Rodríguez: El vestuario y realismo mágico en Cien Años de Soledad

Del control de la agenda al ruido político: los días que volvieron a tensionar al Ejecutivo

Del control de la agenda al ruido político: los días que volvieron a tensionar al Ejecutivo

Cristiano Ronaldo cambia de cancha: sería actor y productor de una nueva serie junto a connotadas figuras del fútbol

Cristiano Ronaldo cambia de cancha: sería actor y productor de una nueva serie junto a connotadas figuras del fútbol

Protagonista de Stranger Things rompió el silencio sobre teoría que volvió locos a los fanáticos por meses

Protagonista de Stranger Things rompió el silencio sobre teoría que volvió locos a los fanáticos por meses

Extraña presencia en Santiago Centro aterra a pasajeros de colectivo: Múltiples testigos aseguran haberlo visto

Extraña presencia en Santiago Centro aterra a pasajeros de colectivo: Múltiples testigos aseguran haberlo visto

La temeraria acción que subió Naya Fácil a redes sociales: cibernautas indignados la destrozaron a través de comentarios

La temeraria acción que subió Naya Fácil a redes sociales: cibernautas indignados la destrozaron a través de comentarios

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad