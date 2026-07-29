ISP emite alerta farmacéutica por medicamento para la presión arterial: revisa los lotes afectados

El Instituto de Salud Pública (ISP) emitió una alerta farmacéutica por el retiro voluntario del mercado de un medicamento utilizado para el tratamiento de la presión arterial alta, debido a un error en la impresión de su fecha de vencimiento.

La medida afecta al producto Tellmi AM 80/5 comprimidos , perteneciente a Laboratorios Saval S.A., en su presentación de estuche de venta con 30 dosis.

Según informó el organismo, el problema fue detectado por el titular del registro sanitario y corresponde a un defecto de rotulado en el envase primario y secundario.

¿Cómo identificar los lotes afectados?

De acuerdo con el detalle entregado por el ISP, la fecha de vencimiento del medicamento fue impresa como “JAN.2028” en lugar de “ENE.2028”.

El retiro voluntario involucra específicamente dos series del medicamento Tellmi AM 80/5 comprimidos. Los lotes afectados son:

12352601

12352603

El producto corresponde a un fármaco antihipertensivo que combina telmisartán y amlodipino, principios activos utilizados para el control de la presión arterial elevada.