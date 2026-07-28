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Sueldos de más de $10 millones al mes: Estados Unidos ofrece puestos de trabajo para chilenos

Revisa los requisitos y cómo postular.

Javiera Rivera

Sueldos de más de $10 millones al mes: Estados Unidos ofrece puestos de trabajo para chilenos

Sueldos de más de $10 millones al mes: Estados Unidos ofrece puestos de trabajo para chilenos / Anton Petrus

Trabajar en Estados Unidos (EE.UU.) con un sueldo superior a los $10 millones mensuales es una posibilidad para los profesionales chilenos.

Esto gracias a la visa H-1B1, un permiso exclusivo para ciudadanos de Chile que facilita el acceso a empleos especializados en ese país.

Según datos del Departamento del Trabajo de EE.UU., el salario anual mediano para quienes obtienen estos puestos alcanza los US$133.000, es decir, cerca de $124 millones de pesos chilenos al año.

Sobre los cupos, Pablo Navarrete, CEO de Visability, explicó que cada año existen 1.400 vacantes para ciudadanos chilenos y que, desde la pandemia, el número de visas otorgadas se ha duplicado.

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Revisa los requisitos y cómo postular a la visa H-1B1

Para acceder a este permiso de trabajo, los profesionales chilenos deben seguir estos pasos:

  • Ser ciudadano chileno.
  • Contar con una oferta de trabajo de una empresa en Estados Unidos.
  • Postular a un cargo considerado de “ocupación especializada”, que requiera un título profesional o experiencia equivalente.
  • Cumplir con la formación o experiencia exigida para el puesto.
  • El empleador debe obtener la certificación laboral correspondiente ante el Departamento del Trabajo de Estados Unidos.
  • Con esa documentación, el profesional solicita la visa H-1B1 en el Consulado de Estados Unidos.
  • Si la solicitud es aprobada, podrá viajar a Estados Unidos para comenzar a trabajar.

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