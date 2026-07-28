Sueldos de más de $10 millones al mes: Estados Unidos ofrece puestos de trabajo para chilenos
Revisa los requisitos y cómo postular.
Trabajar en Estados Unidos (EE.UU.) con un sueldo superior a los $10 millones mensuales es una posibilidad para los profesionales chilenos.
Esto gracias a la visa H-1B1, un permiso exclusivo para ciudadanos de Chile que facilita el acceso a empleos especializados en ese país.
Según datos del Departamento del Trabajo de EE.UU., el salario anual mediano para quienes obtienen estos puestos alcanza los US$133.000, es decir, cerca de $124 millones de pesos chilenos al año.
Sobre los cupos, Pablo Navarrete, CEO de Visability, explicó que cada año existen 1.400 vacantes para ciudadanos chilenos y que, desde la pandemia, el número de visas otorgadas se ha duplicado.
Revisa también
Revisa los requisitos y cómo postular a la visa H-1B1
Para acceder a este permiso de trabajo, los profesionales chilenos deben seguir estos pasos:
- Ser ciudadano chileno.
- Contar con una oferta de trabajo de una empresa en Estados Unidos.
- Postular a un cargo considerado de “ocupación especializada”, que requiera un título profesional o experiencia equivalente.
- Cumplir con la formación o experiencia exigida para el puesto.
- El empleador debe obtener la certificación laboral correspondiente ante el Departamento del Trabajo de Estados Unidos.
- Con esa documentación, el profesional solicita la visa H-1B1 en el Consulado de Estados Unidos.
- Si la solicitud es aprobada, podrá viajar a Estados Unidos para comenzar a trabajar.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.