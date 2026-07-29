;

VIDEO. Los Tenores anticipan los alcances de la formalización a Michael Clark por el “caso Sartor”

En el programa de este miércoles, nuestros panelistas también comentaron la actualidad de Colo Colo y su avance por nuevos refuerzos.

Javier Catalán

Radio ADN

Radio ADN

En la edición de Los Tenores de este miércoles 29 de julio, nuestros panelistas anticiparon lo que será la formalización de Michael Clark por el caso Sartor este jueves y supieron de los chats filtrados antes de que la empresa compre el club.

Danilo Díaz, Víctor Cruces, Manolo Fernández, Rodrigo Hernández y Carlos Costas, comentaron los avances en Colo Colo para fichar a Jordhy Thompson y Diego Valdés, y la fecha en la que la ANFP analizará el “caso Vozinha”.

Además, supieron del nombre que varios clubes del fútbol chileno están impulsando para reemplazar a Pablo Milad en la presidencia de la ANFP.

Revisa también:

ADN

Revive la edición de Los Tenores de este miércoles 29 de julio y no te pierdas ningún detalle del “clásico de las dos”.

Contenido patrocinado

Es la principal causa de ceguera en Chile: Cómo identificar los síntomas de las cataratas y cuándo operarse

Es la principal causa de ceguera en Chile: Cómo identificar los síntomas de las cataratas y cuándo operarse

Antonella Lucero, cantante tributo a Rosalía, se sincera tras cantar con ella en uno de sus shows en Chile

Antonella Lucero, cantante tributo a Rosalía, se sincera tras cantar con ella en uno de sus shows en Chile

Figura de CHV se quebró en vivo tras incómoda situación: &#039;Sentí una presión&#039;

Figura de CHV se quebró en vivo tras incómoda situación: 'Sentí una presión'

“John Lennon no quería a nadie”: Dave Davies de The Kinks reaviva su histórica rivalidad con un dardo inesperado

“John Lennon no quería a nadie”: Dave Davies de The Kinks reaviva su histórica rivalidad con un dardo inesperado

En exclusiva con Catherine Rodríguez: El vestuario y realismo mágico en Cien Años de Soledad

En exclusiva con Catherine Rodríguez: El vestuario y realismo mágico en Cien Años de Soledad

Del control de la agenda al ruido político: los días que volvieron a tensionar al Ejecutivo

Del control de la agenda al ruido político: los días que volvieron a tensionar al Ejecutivo

Cristiano Ronaldo cambia de cancha: sería actor y productor de una nueva serie junto a connotadas figuras del fútbol

Cristiano Ronaldo cambia de cancha: sería actor y productor de una nueva serie junto a connotadas figuras del fútbol

Protagonista de Stranger Things rompió el silencio sobre teoría que volvió locos a los fanáticos por meses

Protagonista de Stranger Things rompió el silencio sobre teoría que volvió locos a los fanáticos por meses

Extraña presencia en Santiago Centro aterra a pasajeros de colectivo: Múltiples testigos aseguran haberlo visto

Extraña presencia en Santiago Centro aterra a pasajeros de colectivo: Múltiples testigos aseguran haberlo visto

La temeraria acción que subió Naya Fácil a redes sociales: cibernautas indignados la destrozaron a través de comentarios

La temeraria acción que subió Naya Fácil a redes sociales: cibernautas indignados la destrozaron a través de comentarios

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad