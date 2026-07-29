VIDEO. Los Tenores anticipan los alcances de la formalización a Michael Clark por el “caso Sartor”
En el programa de este miércoles, nuestros panelistas también comentaron la actualidad de Colo Colo y su avance por nuevos refuerzos.
En la edición de Los Tenores de este miércoles 29 de julio, nuestros panelistas anticiparon lo que será la formalización de Michael Clark por el caso Sartor este jueves y supieron de los chats filtrados antes de que la empresa compre el club.
Danilo Díaz, Víctor Cruces, Manolo Fernández, Rodrigo Hernández y Carlos Costas, comentaron los avances en Colo Colo para fichar a Jordhy Thompson y Diego Valdés, y la fecha en la que la ANFP analizará el “caso Vozinha”.
Además, supieron del nombre que varios clubes del fútbol chileno están impulsando para reemplazar a Pablo Milad en la presidencia de la ANFP.
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Revive la edición de Los Tenores de este miércoles 29 de julio y no te pierdas ningún detalle del “clásico de las dos”.
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