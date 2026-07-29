En la edición de Los Tenores de este miércoles 29 de julio, nuestros panelistas anticiparon lo que será la formalización de Michael Clark por el caso Sartor este jueves y supieron de los chats filtrados antes de que la empresa compre el club.

Danilo Díaz, Víctor Cruces, Manolo Fernández, Rodrigo Hernández y Carlos Costas, comentaron los avances en Colo Colo para fichar a Jordhy Thompson y Diego Valdés, y la fecha en la que la ANFP analizará el “caso Vozinha”.

Además, supieron del nombre que varios clubes del fútbol chileno están impulsando para reemplazar a Pablo Milad en la presidencia de la ANFP.

Revive la edición de Los Tenores de este miércoles 29 de julio y no te pierdas ningún detalle del “clásico de las dos”.