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Fin de una era en la música en Chile: el emblemático Movistar Arena cambia de nombre

El emblemático recinto del Parque O’Higgins tendrá un nuevo nombre tras 16 años.

Nicolás Lara Córdova

Fin de una era en la música en Chile: el emblemático Movistar Arena cambia de nombre

En las últimas horas, uno de los recintos más emblemáticos en el espectáculo de Chile anunció el cambio de su nombre.

El Arena Santiago, conocido popularmente como Movistar Arena, ubicado en el Parque O’Higgins tendrá una nueva identidad, luego de que el Banco Santander adquiriera los derechos del nombre del recinto.

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A través de un comunicado, el gerente general y country head de Santander Chile, Andrés Trautmann, se refirió a este cambio.

“Esta alianza va mucho más allá de un cambio de nombre. Es una apuesta por uno de los espacios culturales y de entretenimiento más importantes del país, donde queremos contribuir a que las personas sigan viviendo experiencias memorables”, comentó.

En el mismo comunicado se dio a conocer que el cambio de nombre se realizará oficialmente durante la primera semana de septiembre.

Así, el emblemático recinto del Parque O’Higgins cambiará de nombre tras 16 años.

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