Metro corrige información y confirma que estación Santa Isabel permanecerá cerrada este jueves 30 de julio

Estación Santa Isabel Cerrada tras el incendio que afecto a un carro del Metro / Sebastian Beltran Gaete

Metro de Santiago informó que la estación Santa Isabel de la Línea 5 continuará cerrada este jueves 30 de julio, luego de rectificar la información entregada previamente sobre su reapertura tras el incendio que afectó a un tren el pasado lunes.

Durante la jornada, el gerente de Planificación y Clientes de Metro, Carlos Melo, había asegurado que la estación volvería a operar con normalidad.

“Mañana, con total normalidad, las personas que utilizan la estación Santa Isabel pueden retomar su uso para conectarse y utilizar todo el servicio de la red de Metro", afirmó.

Sin embargo, horas más tarde la empresa corrigió ese anuncio mediante sus redes sociales. “Mañana, jueves 30 de julio, Santa Isabel de Línea 5 permanecerá cerrada y sin detención de trenes, debido a la extensión de las labores de recuperación", señaló Metro.

La estación permanece fuera de servicio desde el incendio registrado cerca de las 17:20 horas del lunes, cuando un vagón de un tren NS-74 comenzó a emanar fuego y humo, quedando completamente destruido por las llamas.