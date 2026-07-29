;

Metro corrige información y confirma que estación Santa Isabel permanecerá cerrada este jueves 30 de julio

La empresa dejó sin efecto el anuncio de reapertura e informó que las labores de recuperación tras el incendio aún no concluyen.

Martín Neut

Estación Santa Isabel Cerrada tras el incendio que afecto a un carro del Metro

Estación Santa Isabel Cerrada tras el incendio que afecto a un carro del Metro / Sebastian Beltran Gaete

Metro de Santiago informó que la estación Santa Isabel de la Línea 5 continuará cerrada este jueves 30 de julio, luego de rectificar la información entregada previamente sobre su reapertura tras el incendio que afectó a un tren el pasado lunes.

Durante la jornada, el gerente de Planificación y Clientes de Metro, Carlos Melo, había asegurado que la estación volvería a operar con normalidad.

Revisa también:

ADN

“Mañana, con total normalidad, las personas que utilizan la estación Santa Isabel pueden retomar su uso para conectarse y utilizar todo el servicio de la red de Metro", afirmó.

Sin embargo, horas más tarde la empresa corrigió ese anuncio mediante sus redes sociales. “Mañana, jueves 30 de julio, Santa Isabel de Línea 5 permanecerá cerrada y sin detención de trenes, debido a la extensión de las labores de recuperación", señaló Metro.

La estación permanece fuera de servicio desde el incendio registrado cerca de las 17:20 horas del lunes, cuando un vagón de un tren NS-74 comenzó a emanar fuego y humo, quedando completamente destruido por las llamas.

Contenido patrocinado

Es la principal causa de ceguera en Chile: Cómo identificar los síntomas de las cataratas y cuándo operarse

Es la principal causa de ceguera en Chile: Cómo identificar los síntomas de las cataratas y cuándo operarse

Antonella Lucero, cantante tributo a Rosalía, se sincera tras cantar con ella en uno de sus shows en Chile

Antonella Lucero, cantante tributo a Rosalía, se sincera tras cantar con ella en uno de sus shows en Chile

Figura de CHV se quebró en vivo tras incómoda situación: &#039;Sentí una presión&#039;

Figura de CHV se quebró en vivo tras incómoda situación: 'Sentí una presión'

“John Lennon no quería a nadie”: Dave Davies de The Kinks reaviva su histórica rivalidad con un dardo inesperado

“John Lennon no quería a nadie”: Dave Davies de The Kinks reaviva su histórica rivalidad con un dardo inesperado

En exclusiva con Catherine Rodríguez: El vestuario y realismo mágico en Cien Años de Soledad

En exclusiva con Catherine Rodríguez: El vestuario y realismo mágico en Cien Años de Soledad

Del control de la agenda al ruido político: los días que volvieron a tensionar al Ejecutivo

Del control de la agenda al ruido político: los días que volvieron a tensionar al Ejecutivo

Cristiano Ronaldo cambia de cancha: sería actor y productor de una nueva serie junto a connotadas figuras del fútbol

Cristiano Ronaldo cambia de cancha: sería actor y productor de una nueva serie junto a connotadas figuras del fútbol

Protagonista de Stranger Things rompió el silencio sobre teoría que volvió locos a los fanáticos por meses

Protagonista de Stranger Things rompió el silencio sobre teoría que volvió locos a los fanáticos por meses

Extraña presencia en Santiago Centro aterra a pasajeros de colectivo: Múltiples testigos aseguran haberlo visto

Extraña presencia en Santiago Centro aterra a pasajeros de colectivo: Múltiples testigos aseguran haberlo visto

La temeraria acción que subió Naya Fácil a redes sociales: cibernautas indignados la destrozaron a través de comentarios

La temeraria acción que subió Naya Fácil a redes sociales: cibernautas indignados la destrozaron a través de comentarios

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad