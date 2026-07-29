Exseremi de Salud formalizado por presunto delito sexual: “Los fármacos estaban disponibles en mi habitación”

Exseremi de Salud entrega su versión tras ser formalizado por presunto delito sexual: “Es delicado cuando no...”

El exseremi de Salud de Magallanes, Fabián Barrientos, habló por primera vez luego de ser formalizado por el presunto delito de violación, tras una denuncia presentada el fin de semana en Punta Arenas.

Según la Fiscalía, el denunciante llegó “en calidad de escort” y permaneció durante varios días en el domicilio del exfuncionario, periodo en el que ambos habrían consumido alcohol y otras sustancias.

De acuerdo al Ministerio Público, la presunta agresión ocurrió cuando el denunciante se encontraba “privado de sentido”. Además, se constató que previamente ambos habrían mantenido una discusión por un pago pendiente de $200 mil.

Por su parte, la defensa del exseremi rechazó la imputación y aseguró que los hechos no constituyen un delito. Incluso, en la audiencia, el abogado Juan Carlos Rebolledo afirmó que “lo claro es que aquí delito no hay”.

Tras la formalización, Barrientos conversó con T13 Central, donde se refirió a las versiones conocidas durante la audiencia y al supuesto consumo de sustancias.

“Efectivamente, yo tengo fármacos que están asociados a una patología de salud mental y evidentemente los fármacos estaban disponibles en mi habitación”, señaló.

Asimismo, sostuvo que existen antecedentes que aún no han salido a la luz y cuestionó el tratamiento público del caso.

“Es delicado cuando se hace este tipo de cuestionamiento si es que uno no sabe cuáles son los reales hechos y cuando uno sabe la verdad”, afirmó.

Finalmente, el exseremi también aseguró que la investigación ha estado marcada por un juicio anticipado debido a su condición de funcionario público.

“Siento que hay un prejuicio, se ha mal hablado en términos de cuando uno ejerce un cargo público”, expresó.