Enap anuncia nuevo incremento en el precio de los combustibles: revisa cuánto subirán las bencinas y el diesel / Cristobal Ramirez

La Empresa Nacional del Petróleo (Enap) informó este miércoles su estimación semanal de precios de los combustibles, proyectando un importante incremento en las gasolinas y el diésel a partir de este jueves 30 de julio.

Según el reporte, la gasolina de 93 octanos y la de 97 octanos subirían $32,9 por litro, mientras que el diésel aumentaría $28,5 por litro. En tanto, el kerosene (parafina) y el gas licuado de petróleo (GLP) de uso vehicular mantendrían sus precios sin variaciones durante esta semana.

La estatal explicó que estas estimaciones consideran factores como los precios de importación de los combustibles desde la Costa del Golfo de Estados Unidos, los costos asociados al transporte marítimo hacia Chile y la aplicación de los mecanismos de estabilización vigentes.

Enap reiteró que no fija ni regula los precios de los combustibles en el mercado chileno, ya que estos son determinados de manera autónoma por las empresas distribuidoras en un mercado abierto y competitivo.