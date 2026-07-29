Metro descarta riesgo tras confirmar presencia de asbesto en tren incendiado: “No es peligroso”

Metro de Santiago descartó que los pasajeros presentes durante el incendio registrado en la estación Santa Isabel hayan estado expuestos a fibras de asbesto provenientes del tren afectado.

La empresa explicó que este material forma parte de la estructura de los antiguos carros NS-74, pero se encuentra en una condición que impide su dispersión normal en el ambiente.

El gerente general de Metro, Felipe Bravo, precisó que los vehículos involucrados fueron fabricados en 1974 y utilizan asbesto como parte de su sistema de aislación térmica. “Poseen asbesto en una condición sólida no friable, que recubre como aislante térmico las paredes de los coches”, indicó.

Metro explica en qué condiciones el asbesto podría representar un riesgo

De acuerdo con el ejecutivo, el peligro aparece cuando el material es manipulado, perforado o desgastado de una forma que permita liberar partículas al aire. “Solo puede llegar a tener algún tipo de riesgo cuando uno lo lija o lo perfora y se desprende hacia el aire”, explicó.

Bravo sostuvo que esa situación no se produjo durante la emergencia y aseguró que se aplicaron los procedimientos de seguridad establecidos. Por esta razón, Metro afirma que no existió un riesgo sanitario para los usuarios que se encontraban en la estación ni para quienes fueron evacuados durante el incendio.

La exposición a fibras de asbesto puede provocar enfermedades respiratorias graves cuando ocurre de manera prolongada o reiterada. Entre ellas se encuentran la asbestosis, el cáncer pulmonar y el mesotelioma, patología que afecta el tejido que recubre los pulmones y otros órganos.

Tras el siniestro, los carros dañados deberán ser revisados y manipulados bajo protocolos especiales. Metro reiteró que el asbesto instalado en estado sólido “no es peligroso” mientras permanezca encapsulado y no sea intervenido de forma que libere fibras.