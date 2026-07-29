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Mineduc suspende las clases en toda la región del Biobío por sistema frontal este jueves 30 de julio

La medida abarca educación parvularia, básica y media, mientras autoridades llaman a seguir únicamente los canales oficiales.

Martín Neut

AGENCIA UNO REFERENCIAL

AGENCIA UNO REFERENCIAL / Pablo Ovalle Isasmendi

El Ministerio de Educación anunció la suspensión de clases para este jueves 30 de julio en toda la región del Biobío, como medida preventiva ante los efectos del sistema frontal que afecta a la zona centro-sur del país.

A través de su cuenta de X, la cartera informó que “por efectos del sistema frontal, se suspenden las clases para mañana jueves 30 de julio en la Región del Biobío" e hizo un llamado a la ciudadanía a mantenerse informada “por los canales oficiales“.

Según precisó el Mineduc, la suspensión regirá para todos los establecimientos públicos y privados de enseñanza parvularia, básica y media de la región durante la jornada del jueves.

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