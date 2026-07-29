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Estas son las medidas que anunció el Gobierno para apoyar la reconstrucción de Atacama tras el temporal

El Ejecutivo informó ayudas habitacionales y un plan de inversión para recuperar las zonas dañadas por las intensas lluvias en la región.

Martín Neut

Presidente Kast - Vallenar

Presidente Kast - Vallenar

Tras las lluvias que dejaron daños en la región de Atacama, el Gobierno anunció este miércoles un paquete de medidas para enfrentar la emergencia y avanzar en la reconstrucción de las zonas afectadas. Los recursos para esta etapa serán definidos en la discusión de la Ley de Presupuestos 2027.

El anuncio fue realizado por el Presidente José Antonio Kast desde Vallenar, junto a los ministros de Hacienda, Jorge Quiroz, y de Vivienda, Iván Poduje, tras la reunión de la mesa técnica de emergencia.

Kast señaló que el proceso tendrá distintas fases y aseguró que el Estado dispondrá de recursos para la recuperación de la zona. “La reconstrucción son palabras mayores en cuanto a los recursos, pero queremos decir que los recursos van a estar. Esto va a requerir cierto esfuerzo del Estado”, afirmó.

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El Mandatario agregó que las propuestas de autoridades locales serán consideradas y destacó la creación de un fondo de donaciones para complementar la ayuda pública, además de aportes internacionales del BID y CAF.

¿Qué subsidio servirá?

Desde Hacienda, Jorge Quiroz aclaró que el financiamiento no será parte de la megarreforma, sino que deberá definirse durante la elaboración del próximo presupuesto. “Los recursos para la emergencia y los recursos para la reconstrucción van a estar. Lo quiero decir inequívocamente, que se escuche claro: van a estar”, sostuvo.

El ministro advirtió que la inversión deberá ajustarse a la responsabilidad fiscal y que será necesario establecer prioridades. “Vamos a tener que hacer ahorros en otras partes. Es lo que corresponde hacer si uno quiere enfrentar responsablemente esta situación”, indicó.

En tanto, el titular de Vivienda informó que el catastro preliminar registra cerca de 650 viviendas afectadas. De ellas, un 40% podría ser reparado mediante el subsidio DS27, con ayudas de entre $8 millones y $20 millones, mientras que los casos más graves podrían recibir soluciones de reconstrucción de hasta $50 millones.

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