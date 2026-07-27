“No existe ninguna opción”: Gobierno sepulta petición para incorporar reconstrucción de Coquimbo en la megarreforma

20 DE MAYO DE 2026/VALPARAISO El ministro de hacienda Jorge Quiroz junto al ministro de interior Claudio Alvarado, ministro de segpres José García Ruminot y el subsecretario de hacienda Juan Pablo Rodríguez en el marco de la votación en sala por Plan de Reconstrucción Nacional en la camara de diputados. FOTO: OSCAR GUERRA/AGENCIA UNO / Oscar Guerra

El Gobierno descartó incorporar recursos para la reconstrucción de la región de Coquimbo en la megarreforma económica que se encuentra en su etapa final de tramitación, pese a la solicitud de parlamentarios de la zona tras los daños provocados por el reciente sistema frontal.

El biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, cerró esa posibilidad al asegurar que “no existe ninguna opción, ninguna posibilidad en el proyecto de reconstrucción para colocar alguna iniciativa específica”, argumentando que el debate legislativo ya está prácticamente concluido.

No obstante, reafirmó el compromiso del Ejecutivo con la región y sostuvo que “va a disponer de todos los recursos que sean necesarios para reparar los daños”, mientras se cuantifican las pérdidas para definir las transferencias presupuestarias.

“Esto no es una moneda de cambio”

La petición fue impulsada por parlamentarios de Coquimbo, quienes buscan que el Ejecutivo utilice el veto que prepara al proyecto para incluir un fondo especial.

El senador Matías Walker defendió la iniciativa y afirmó a Radio Duna que “esto no es una moneda de cambio”, añadiendo que “es perfectamente posible” avanzar en una estimación preliminar del costo de la reconstrucción e incorporarla mediante un veto aditivo.

En esa línea, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, ya había descartado modificar la postura del Ejecutivo y aseguró que el Gobierno “no se desgastará en ese tema”, insistiendo en que la reconstrucción de Coquimbo será financiada por una vía distinta a la contemplada en la megarreforma.