Senapred decreta Alerta Roja en comuna de San Pablo por desborde del río Bueno: 15 familias quedaron aisladas

El sistema frontal que afecta a la zona sur del país volvió a generar complicaciones en la región de Los Lagos.

Durante esta jornada, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) decretó Alerta Roja para la comuna de San Pablo debido al aumento del caudal del río Bueno y los efectos que ha provocado en sectores cercanos.

Según informó el organismo, equipos de Senapred Los Lagos y la Municipalidad de San Pablo constataron “un aumento sostenido del caudal del río Bueno”, situación que elevó el nivel de riesgo para las comunidades ubicadas en las cercanías del cauce.

La crecida del río generó el desborde de sus aguas y provocó la interrupción de la Ruta U-220, dejando a 15 familias aisladas en zonas aledañas. Desde Senapred señalaron que la medida se mantendrá vigente “hasta que las condiciones así lo ameriten”.

Asimismo, la institución indicó que se activarán los recursos disponibles para enfrentar la emergencia, debido a “la extensión y severidad del evento”, mientras continúan los monitoreos sobre la evolución del río y las condiciones meteorológicas en la comuna.