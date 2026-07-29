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PDI allana ocho viviendas en Pedro Aguirre Cerda y Lo Espejo por investigación a banda vinculada a portonazos

Tres personas fueron detenidas durante un operativo simultáneo en Pedro Aguirre Cerda y Lo Espejo. La investigación apunta a una organización vinculada a al menos seis robos violentos.

Nelson Quiroz

Agencia Uno

Agencia Uno

La Policía de Investigaciones (PDI) desplegó la madrugada de este miércoles un operativo simultáneo en las comunas de Pedro Aguirre Cerda y Lo Espejo, en el marco de una investigación contra una organización criminal dedicada a cometer portonazos y encerronas en la Región Metropolitana.

Las diligencias, lideradas por la Brigada Investigadora de Robos e Intervención Criminalística (Biro Incri), forman parte del Plan EPA (Encerronas, Portonazos y Abordajes) y contemplaron el allanamiento de ocho domicilios, la mayoría ubicados en la población La Victoria, además de inmuebles en Lo Espejo.

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La investigación se originó tras el hallazgo de vehículos robados en hechos violentos, antecedentes que permitieron identificar a los presuntos integrantes de la banda, quienes estarían siendo indagados por al menos seis delitos de este tipo. De acuerdo con información preliminar, varios de los involucrados serían menores de edad.

Durante los procedimientos fueron detenidas tres personas, quienes fueron trasladadas a dependencias de la PDI para establecer su grado de participación en la organización y su eventual vinculación con los robos investigados.

Asimismo, los detectives incautaron distintos elementos de interés para la causa, entre ellos sustancias que serían droga, las que serán sometidas a peritajes para determinar su naturaleza y posible relación con otros ilícitos.

Los allanamientos se realizaron en distintos puntos de Pedro Aguirre Cerda, incluyendo los sectores de Baldomero Lillo, Carlos V y Antonio Acevedo Hernández, además de un pasaje de la comuna de Lo Espejo.

Las diligencias continúan en desarrollo y la PDI trabaja para reunir nuevas evidencias.

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