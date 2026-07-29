Jared Leto enfrenta nuevas acusaciones de violencia sexual: documental de la BBC reúne testimonios de cuatro mujeres

El actor y músico estadounidense Jared Leto, ganador del Óscar y líder de la banda 30 Seconds to Mars, enfrenta nuevas acusaciones de presunta violencia sexual por parte de cuatro mujeres, cuyos testimonios forman parte de un documental producido por la BBC.

La producción, titulada Jared Leto: El oscuro secreto de Hollywood, reúne relatos de mujeres que aseguran haber sufrido distintos episodios de abuso cuando eran adolescentes. Según la investigación, los hechos denunciados habrían ocurrido entre 2002 y 2016, período en el que el artista tenía entre 30 y 40 años.

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Entre las acusaciones, una mujer afirma haber sido agredida sexualmente en el baño de un motel cuando tenía 17 años. Otra sostiene que fue amenazada con una agresión sexual a los 19 años, tras quedar a solas con el actor en una habitación de hotel.

Un tercer testimonio asegura haber mantenido relaciones sexuales con Leto cuando aún era menor de edad, mientras que una cuarta denunciante señala que recibió reiteradas llamadas con contenido sexual explícito cuando tenía 16 años y que el artista habría utilizado su fama para manipularla.

La BBC indicó que revisó fotografías, mensajes y otros antecedentes que, según la cadena, respaldan los testimonios. Además, el documental incluye declaraciones de dos personas que trabajaron con la banda del actor.

Hasta el momento, Jared Leto no ha respondido públicamente a las acusaciones. La emisora británica aseguró que intentó contactar al artista antes de la emisión del documental, pero no obtuvo respuesta.

Leto, de 54 años, ha desarrollado una destacada carrera en el cine desde la década de 1990 y obtuvo un premio Óscar por su actuación en Dallas Buyers Club. Paralelamente, alcanzó éxito internacional como vocalista de 30 Seconds to Mars, grupo conocido por éxitos como The Kill, Kings and Queens y This Is War.