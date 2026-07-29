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Sistema frontal en Chile: temporal deja 4 personas lesionadas, 650 aislados y 156 damnificados

El balance también registra 35 albergados y más de 900 viviendas afectadas o en evaluación entre Valparaíso y Los Ríos.

Juan Castillo

Agencia Uno

Agencia Uno

El sistema frontal que afecta a la zona centro-sur de Chile mantiene a 650 personas aisladas, 156 damnificadas y 35 albergadas, según el último monitoreo elaborado con antecedentes de las direcciones regionales del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred).

El reporte también contabiliza cuatro personas lesionadas, sin desaparecidos ni fallecidos.

En materia habitacional, existen dos viviendas destruidas, 82 con daño mayor, 350 con daño menor y otras 467 que continúan bajo evaluación.

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Ñuble y Los Ríos concentran las mayores afectaciones

La Región de Ñuble presenta 80 damnificados, 20 albergados y 154 personas aisladas. Además, suma dos viviendas destruidas, 19 con daño mayor, 154 con afectación menor y 75 pendientes de evaluación.

En Los Ríos se registran 45 damnificados, 11 albergados y 163 aislados, junto con 38 viviendas con daño mayor, 99 con daño menor y 383 en evaluación. El Maule, en tanto, concentra la cifra más alta de personas sin conectividad, con 313 aislados.

El organismo mantiene seis alertas rojas vigentes por “desborde” o “crecida”. Estas abarcan toda la Región del Maule; San Fabián, Ñiquén y otras 12 comunas de Ñuble; además de La Unión, Los Lagos y Futrono, en Los Ríos.

En cuanto a las condiciones meteorológicas, Senapred informó cielos nublados en todas las regiones monitoreadas, por lo que las lluvias darán un respiro en la zona centro-sur del país.

Las autoridades continúan evaluando caminos, viviendas y cursos de agua ante la posibilidad de nuevas emergencias.

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