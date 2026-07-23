;

“La hue... la cagó”: Pangal deslizó teoría clave tras el rescate de “El Chino” y las parvularias en el Cajón del Maipo

El exchico reality y rostro de Canal 13 fue parte de la búsqueda del trío que se perdió en el Cajón del Maipo. “El cabro este era bien vivo, parece”, dijo.

Javier Méndez

“La hue... la cagó”: Pangal deslizó teoría clave tras el rescate de “El Chino” y las parvularias en el Cajón del Maipo

Pangal Andrade se refirió al comentado rescate de Manuel “El Chino” Orellana, Martina Núñez y Magdalena Retamal, quienes estuvieron desaparecidos durante varios días en el Cajón del Maipo en medio del sistema frontal.

El caso tomó un inesperado “giro farandulero” luego de que se conociera que los tres habrían subido a la cordillera tras una noche de fiesta, pese a las advertencias y a no estar preparados para enfrentar lo que se anunció con bastante antelación.

En conversación con Hay que decirlo, de Canal 13, el rostro de la señal comentó lo ocurrido con el grupo y cuestionó la decisión de subir a la montaña en esas condiciones.

Revisa también:

ADN

“Nos estamos cagando de la risa, pero hay que tener dos dedos de frente para subir a la cordillera cuando sabes que viene un frente tremendo de mal tiempo como nunca antes. Ni yo me voy a meter”, señaló.

“El jeep lo dejaron a la mitad del camino a las termas, casi llegando al estacionamiento. Se deben haber ido a bañarse a las termas, todo, y después bajaron caminando al refugio porque el jeep no lo pudieron bajar”, teorizó. El vehículo quedó completamente cubierto por la nieve.

“Si el cabro este era bien vivo, parece”, comentó Andrade, agregando: “No, si la hicieron de lujo”. Provocó risas en el estudio.

“Hay una imagen que me llama la atención, donde sale ‘El Chino’ cuando lo rescatan en el helicóptero. ¿Por qué está tan afectado, según tú?“, cuestionó el animador Nacho Gutiérrez.

“Porque lo estaban esperando la señora y la hija abajo, imagínate”, lanzó de vuelta. “Si tú quieres hacerla, te vas de la disco con dos chiquillas en la noche, dices ‘esta es la mía’, te agarra un temporal y tienes familia... lo único que quieres es que no te rescaten”, ironizó.

“Por suerte no lo rescatamos nosotros, porque lo traemos en la moto y se nos tira por el barranco para abajo antes de llegar”, siguió con las bromas.

Al cierre, Gutiérrez lanzó un dato: supuestamente Génesis, la esposa del rescatado, se “agarró” con el dúo de parvularias cuando fueron a constatar lesiones. “Yo me enteré de esa copucha bajando... Nooo, si la hue... la cagó”, afirmó Pangal.

Contenido patrocinado

Alerta por estafas durante las lluvias: Advierten ciberdelitos con falsos bonos y ayudas estatales

Alerta por estafas durante las lluvias: Advierten ciberdelitos con falsos bonos y ayudas estatales

¿Cómo ayudar a las familias afectadas por el sistema frontal? Revisa dónde donar y cómo aportar

¿Cómo ayudar a las familias afectadas por el sistema frontal? Revisa dónde donar y cómo aportar

Lanzan Red Esperanza: el sitio web gratuito que permite reportar emergencias y coordinar ayuda durante el temporal en Chile

Lanzan Red Esperanza: el sitio web gratuito que permite reportar emergencias y coordinar ayuda durante el temporal en Chile

Nació entre el caos, vendió 30 millones de copias y cambió el rock para siempre: se cumplen 39 años del debut más salvaje de la historia

Nació entre el caos, vendió 30 millones de copias y cambió el rock para siempre: se cumplen 39 años del debut más salvaje de la historia

¿Por qué tu perfume deja de olerte tan rápido? La explicación tiene que ver con tu cerebro, no con la fragancia

¿Por qué tu perfume deja de olerte tan rápido? La explicación tiene que ver con tu cerebro, no con la fragancia

La plataforma que busca coordinar ayuda ciudadana durante las inundaciones provocadas por el sistema frontal

La plataforma que busca coordinar ayuda ciudadana durante las inundaciones provocadas por el sistema frontal

Hwang In Yeop regresa a Chile 2026: así será su nuevo fanmeeting &#039;To You&#039;

Hwang In Yeop regresa a Chile 2026: así será su nuevo fanmeeting 'To You'

El inesperado récord del Mundial 2026 que marcó Chile sin necesidad de jugar un solo partido

El inesperado récord del Mundial 2026 que marcó Chile sin necesidad de jugar un solo partido

Querido cantante confirma nacimiento de su hija: &#039;No se imaginan la felicidad que tenemos en casa&#039;

Querido cantante confirma nacimiento de su hija: 'No se imaginan la felicidad que tenemos en casa'

Ozuna en Chile 2026: cuándo es el concierto en Movistar Arena y cómo comprar entradas para &#039;Una Aventura World Tour&#039;

Ozuna en Chile 2026: cuándo es el concierto en Movistar Arena y cómo comprar entradas para 'Una Aventura World Tour'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad