“La hue... la cagó”: Pangal deslizó teoría clave tras el rescate de “El Chino” y las parvularias en el Cajón del Maipo

Pangal Andrade se refirió al comentado rescate de Manuel “El Chino” Orellana, Martina Núñez y Magdalena Retamal, quienes estuvieron desaparecidos durante varios días en el Cajón del Maipo en medio del sistema frontal.

El caso tomó un inesperado “giro farandulero” luego de que se conociera que los tres habrían subido a la cordillera tras una noche de fiesta, pese a las advertencias y a no estar preparados para enfrentar lo que se anunció con bastante antelación.

En conversación con Hay que decirlo, de Canal 13, el rostro de la señal comentó lo ocurrido con el grupo y cuestionó la decisión de subir a la montaña en esas condiciones.

“Nos estamos cagando de la risa, pero hay que tener dos dedos de frente para subir a la cordillera cuando sabes que viene un frente tremendo de mal tiempo como nunca antes. Ni yo me voy a meter”, señaló.

“El jeep lo dejaron a la mitad del camino a las termas, casi llegando al estacionamiento. Se deben haber ido a bañarse a las termas, todo, y después bajaron caminando al refugio porque el jeep no lo pudieron bajar”, teorizó. El vehículo quedó completamente cubierto por la nieve.

“Si el cabro este era bien vivo, parece”, comentó Andrade, agregando: “No, si la hicieron de lujo”. Provocó risas en el estudio.

“Hay una imagen que me llama la atención, donde sale ‘El Chino’ cuando lo rescatan en el helicóptero. ¿Por qué está tan afectado, según tú?“, cuestionó el animador Nacho Gutiérrez.

“Porque lo estaban esperando la señora y la hija abajo, imagínate”, lanzó de vuelta. “Si tú quieres hacerla, te vas de la disco con dos chiquillas en la noche, dices ‘esta es la mía’, te agarra un temporal y tienes familia... lo único que quieres es que no te rescaten”, ironizó.

“Por suerte no lo rescatamos nosotros, porque lo traemos en la moto y se nos tira por el barranco para abajo antes de llegar”, siguió con las bromas.

Al cierre, Gutiérrez lanzó un dato: supuestamente Génesis, la esposa del rescatado, se “agarró” con el dúo de parvularias cuando fueron a constatar lesiones. “Yo me enteré de esa copucha bajando... Nooo, si la hue... la cagó”, afirmó Pangal.