“Llegó a la casa con un arma a amenazarme”: pareja de “El Chino” relató delicado momento durante el rescate en el Cajón del Maipo

El pasado miércoles 22 de julio, Magdalena Retamal, Martina Núñez y Manuel Orellana, más conocido como “El Chino”, fueron rescatados en el Cajón del Maipo tras permanecer cerca de seis días atrapados.

Este martes 28 de julio, Génesis Aránguiz, pareja de Orellana, conversó con el programa Hay que decirlo de Canal 13, donde aseguró haber recibido amenazas por parte de la familia de una de las involucradas.

En su relato, Aránguiz comentó que el esposo de Magdalena Retamal llegó hasta su hogar para amenazarla, luego de creer que Manuel Orellana mantenía secuestrada a su pareja.

“El marido de Magdalena llegó a la casa de Macul con un arma, a amenazarme, y había niños en la casa. Andaba como loco gritando. Dijo que quería a la señora del Chino, que quería entregarme a cambio de que le devolvieran a la señora de él, como si la tuvieran secuestrada”, explicó.

“Y no es así; ellas se subieron por voluntad propia, y ella también tenía que tener respeto si tenía marido”, agregó.

“Me subí corriendo al auto y pasé grabando”

Génesis Aránguiz relató que, tras ese episodio, junto a su abogada presentaron una denuncia por amenazas y solicitaron una orden de alejamiento.

“Puse una denuncia por amenazas y pedí una orden de alejamiento. Pero, aun así, van a mi departamento, aun así, rondan. Un día fui a hacer la denuncia, llegué al departamento y vi un auto estacionado con cuatro niñas, un hombre y una niña adelante”, relató.

“Justo andaba con mi abogada, así que fuimos a hacer la denuncia. Me subí corriendo al auto y pasé grabando, para que ellos vieran que yo estaba grabando. Tengo miedo porque tienen mi dirección, saben dónde vivimos y llegan igual”, cerró.