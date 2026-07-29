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Fran Maira rompe el silencio tras recibir brutal golpiza: mostró heridas e impactó por completo a seguidores con su apariencia

“Gracias por creer en mi y apoyarme a pesar de todo”, fue parte de lo que dijo la influencer durante una transmisión en vivo.

Javier Méndez

Fran Maira rompe el silencio tras recibir brutal golpiza: mostró heridas e impactó por completo a seguidores con su apariencia

Esta semana se difundió una grave situación que atravesó Fran Maira. Según un relato anónimo en redes sociales, la creadora de contenido habría sido agredida al punto de terminar en urgencias.

“Ella llegó diciendo que le habían pegado entre varios”, explicó un testigo de la situación y, tras horas de incertidumbre, la misma mujer se manifestó.

El martes por la tarde la influencer solo mostró un ramo de rosas junto a un mensaje en una tarjeta: “Soy radiante, soy una diosa”.

En tanto, el miércoles por la mañana Maira volvió nuevamente con una transmisión en vivo a través de Instagram, dando cuenta, simple vista, de diversas heridas a simple vista. Las imágenes sorprendieron a sus seguidores.

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Está todo bien, yo estoy bien. Soy una mujer luchona, las amo mucho y gracias por creer en mi y apoyarme a pesar de todo”, fue parte de lo que dijo

“No puedo decir nada, lo siento”, señaló en inglés.

En la misma instancia, afirmó que hoy es como un “ave fénix” que renace de las cenizas para comerse el mundo. “Me la paso y la cenizas ¡pum! de la nada salgo", sostuvo.

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