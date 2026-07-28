FOTO. Fran Maira reaparece en redes tras ser víctima de una violenta agresión: “Soy radiante, soy una diosa”
Luego de darse a conocer la noticia, la influencer dio pistas sobre su estado de salud a través de historias en Instagram.
Este martes se dio a conocer una grave situación que habría afectado a Fran Maira. De acuerdo con un relato anónimo difundido en redes sociales, la creadora de contenido habría sido brutalmente agredida e incluso habría terminado siendo atendida en un servicio de urgencias.
“Todo anónimo, por favor, porque puedo perder mi trabajo. Anoche llegó Fran Maira a la clínica donde trabajo toda ensangrentada. Le saqué una foto, pero te pido que sea anónimo, por favor. Ella llegó diciendo que le habían pegado entre varios”, aseguró un supuesto trabajador de la salud al portal Infama.
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Horas después de la presunta agresión, la influencer reapareció en sus redes sociales, donde compartió una historia mostrando un ramo de rosas acompañado de un llamativo mensaje.
“Soy radiante, soy una diosa”, decía la tarjeta que recibió Fran Maira junto al arreglo floral.
Otro detalle que llamó la atención de sus seguidores fue el estado de uno de sus dedos, ya que en la imagen se aprecia que la influencer lleva una férula.
Hasta el cierre de esta nota, la creadora de contenido no se ha referido públicamente a la denuncia ni ha confirmado ni desmentido lo ocurrido.
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