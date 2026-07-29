Un amplio operativo se desarrolla este miércoles en el sector de La Hermida, en la comuna de Peñalolén, donde autoridades iniciaron la demolición de un inmueble identificado como el “supermercado” o “delivery” de la droga, utilizado para la venta y distribución de sustancias ilícitas.

La intervención se realiza en el pasaje Las Cuicas, luego de que el municipio determinara derribar la vivienda tras constatar que era ocupada por distintas bandas dedicadas al microtráfico.

Según informó el alcalde de Peñalolén, Miguel Concha, el lugar había sido allanado en cuatro oportunidades, con un saldo de 13 detenidos, pero los delincuentes volvían a tomarse el inmueble.

“Estamos realizando la demolición de una narcocasa que se utilizaba como un delivery de droga, venta de cocaína y pasta base. Tomamos la decisión de demoler este espacio para que no vuelva a ser utilizado ni intimide a este barrio de gente honesta y trabajadora”, señaló el jefe comunal.

La autoridad agregó que el sitio también presentaba graves problemas sanitarios, por lo que, además de la demolición, se realizará un proceso de limpieza y desratización.

Vecinos del sector relataron que diariamente se formaban largas filas de personas para comprar droga, incluso durante jornadas de lluvia. También denunciaron balaceras, fiestas hasta la madrugada y la presencia constante de consumidores, situación que, aseguran, afectó la seguridad del barrio durante más de un año.

De acuerdo con los testimonios, la vivienda pertenecía a una familia, pero terminó siendo tomada por delincuentes luego de la muerte del propietario. Desde entonces, distintas bandas se disputaban el control del punto de venta.