Ex Colo Colo deja la Primera División y aterriza en la tercera categoría del fútbol chileno: fichaje confirmado

Audax Italiano anunció que el arquero Martín Ballesteros continuará su carrera en la tercera categoría del fútbol chileno. El portero de 24 años se convirtió en nuevo refuerzo de Santiago City, donde estará a préstamo hasta el final de la temporada 2026.

“Esta cesión tiene por objetivo que nuestro guardameta de 24 años sume minutos y experiencia en su novel carrera profesional”, informó el cuadro “itálico” en sus redes sociales.

“Cabe destacar que el portero mantiene contrato vigente con nuestra institución y que, una vez finalizado el período de préstamo, deberá reincorporarse a las filas de Audax Italiano”, agregó el club de La Florida.

El exguardameta de Colo Colo lleva un largo periodo sin disputar partidos oficiales. Ballesteros no sumó minutos con Audax durante el primer semestre y, en 2025, tampoco tuvo acción con Unión La Calera.

Su última actuación en un encuentro oficial fue durante la temporada 2024, año donde defendió la camiseta de Unión Española en la Primera División.