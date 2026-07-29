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Sistema frontal en Chile: emiten alerta en 3 regiones por 80 mm de lluvia y vientos de 70 km/h

La alerta por precipitaciones estará vigente desde la mañana del jueves 30 hasta la madrugada del viernes 31 de julio. Revisa acá todos los detalles.

Sebastián Escares

Lluvia - Imagen referencial

Lluvia - Imagen referencial / Agencia Getty

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una alerta por precipitaciones moderadas a fuertes para tres regiones de la zona centro-sur del país, ante el ingreso de un sistema frontal que dejará lluvias intensas entre este jueves 30 y viernes 31 de julio.

El evento afectará principalmente a sectores del Maule, Ñuble y Biobío, donde los montos podrían llegar hasta los 80 milímetros en algunas zonas. Además, el organismo activó una alerta por viento moderado a fuerte para Ñuble y Biobío, con rachas que alcanzarían los 70 km/h.

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La alerta por precipitaciones estará vigente desde la mañana del jueves 30 hasta la madrugada del viernes 31 de julio, producto del avance del sistema frontal sobre la zona centro-sur.

La cantidad de precipitaciones por región

En la región del Maule, el fenómeno afectará al litoral, donde se esperan entre 40 y 60 milímetros de lluvia durante la jornada del jueves.

En Ñuble, la DMC proyecta precipitaciones más abundantes. Para el litoral se estiman entre 50 y 60 milímetros, mientras que en la Cordillera de la Costa y el valle podrían caer entre 60 y 70 milímetros. La mayor cantidad se espera en la precordillera, con acumulados de entre 60 y 80 milímetros.

Un escenario similar se prevé para la región del Biobío, donde el litoral registraría entre 50 y 60 milímetros. En la Cordillera de la Costa y el valle se esperan entre 60 y 70 milímetros, mientras que la precordillera también podría alcanzar entre 60 y 80 milímetros.

Junto con las lluvias, el sistema frontal estará acompañado por viento moderado a fuerte en Ñuble y Biobío. Esta segunda alerta regirá desde la mañana hasta la noche del jueves 30 de julio, específicamente en el litoral, la Cordillera de la Costa y el valle de ambas regiones.

Según el pronóstico, el viento tendrá intensidades de entre 40 y 60 km/h, con rachas de hasta 70 km/h.

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