Sistema frontal en Chile: emiten alerta en 3 regiones por 80 mm de lluvia y vientos de 70 km/h
La alerta por precipitaciones estará vigente desde la mañana del jueves 30 hasta la madrugada del viernes 31 de julio. Revisa acá todos los detalles.
La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una alerta por precipitaciones moderadas a fuertes para tres regiones de la zona centro-sur del país, ante el ingreso de un sistema frontal que dejará lluvias intensas entre este jueves 30 y viernes 31 de julio.
El evento afectará principalmente a sectores del Maule, Ñuble y Biobío, donde los montos podrían llegar hasta los 80 milímetros en algunas zonas. Además, el organismo activó una alerta por viento moderado a fuerte para Ñuble y Biobío, con rachas que alcanzarían los 70 km/h.
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La alerta por precipitaciones estará vigente desde la mañana del jueves 30 hasta la madrugada del viernes 31 de julio, producto del avance del sistema frontal sobre la zona centro-sur.
La cantidad de precipitaciones por región
En la región del Maule, el fenómeno afectará al litoral, donde se esperan entre 40 y 60 milímetros de lluvia durante la jornada del jueves.
En Ñuble, la DMC proyecta precipitaciones más abundantes. Para el litoral se estiman entre 50 y 60 milímetros, mientras que en la Cordillera de la Costa y el valle podrían caer entre 60 y 70 milímetros. La mayor cantidad se espera en la precordillera, con acumulados de entre 60 y 80 milímetros.
Un escenario similar se prevé para la región del Biobío, donde el litoral registraría entre 50 y 60 milímetros. En la Cordillera de la Costa y el valle se esperan entre 60 y 70 milímetros, mientras que la precordillera también podría alcanzar entre 60 y 80 milímetros.
Junto con las lluvias, el sistema frontal estará acompañado por viento moderado a fuerte en Ñuble y Biobío. Esta segunda alerta regirá desde la mañana hasta la noche del jueves 30 de julio, específicamente en el litoral, la Cordillera de la Costa y el valle de ambas regiones.
Según el pronóstico, el viento tendrá intensidades de entre 40 y 60 km/h, con rachas de hasta 70 km/h.
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