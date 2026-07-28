Aseguran que Fran Maira sufrió brutal golpiza y que terminó en urgencias: actualizan su estado de salud

Este martes, comenzó a circular en redes sociales un relato anónimo en el que aseguraron que Fran Maira habría sido brutalmente agredida y que incluso terminó en urgencias.

“Todo anónimo porfa que puedo perder mi trabajo. Anoche llegó la Fran Maira a la clínica donde trabajo toda ensangrentada, le saqué una foto que te pido que sea anónimo porfa. Ella llegó diciendo que le habían pegado entre varios”, aseguró un presunto personal médico al portal Infama.

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Tras las declaraciones, finalmente la funcionaria aseguró que trabajaba en la Clínica Alemana. Sin embargo, desde La Cuarta se comunicaron directamente con el equipo de comunicaciones del centro asistencial, en donde afirmaron que Maira no se encuentra hospitalizada en la clínica.

Sin embargo, con el paso de las horas, el influencer Danilo 21 publicó en sus redes sociales que tuvo la oportunidad de hablar con el círculo cercano de la cantante, quienes le confirmaron que fue víctima de una golpiza.

“Efectivamente me confirman que es como dice Infama, que ayer habría ido a la Clínica Alemana Fran Maira lastimada, luego de un conflicto con quien fue su última pareja y un grupo de amigos”, lanzó Danilo 21.

Luego, el creador de contenidos detalló: “Todo esto además se confirma con una publicación que Fran Maira había subido antes de llegar a la clínica donde ofrecía 8 millones de pesos para quienes encontraran a una colorina llamada Valentina”.

“Fran Maira también anoche compartió una publicación en sus close friends de Instagram donde se le veía con este líquido rojo, imagen la cual después terminó borrando”, indicó Danilo 21.

Luego, a modo de cierre, el infuencer reafirmó que “según fuentes cercanas a los involucrados (Fran Maira y Ness) los hechos habrían ocurrido el domingo en la noche en un carrete donde habían más personas“.

Por su parte, el portal Infama actualizó el estado de salud en que se encontraría Fran Maira. “Ella se encuentra, dentro de todo, en buen estado , gracias a que logró escapar del lugar donde habría sido agredida por varias personas”, detallaron.

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Cabe señalar que, por el momento, ni la exchica reality ni su círculo cercano han hecho alusión públicamente al presunto incidente.