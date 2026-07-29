Investigan muerte de mujer hallada calcinada en Vicuña: víctima fue identificada como Tamara Sepúlveda

El Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía investiga la muerte de Tamara Sepúlveda Torres, una mujer de 30 años cuyo cuerpo fue hallado calcinado en un sitio eriazo de la comuna de Vicuña, región de Coquimbo.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, el hallazgo se produjo el pasado lunes en un terreno ubicado en las cercanías de la sede social de la población Manuel Rodríguez, donde fue encontrado un cadáver de sexo femenino .

Ante este hecho, el Ministerio Público inició una investigación y personal de la Policía de Investigaciones (PDI) quedó a cargo de las diligencias. Entre ellas se encuentran el empadronamiento de testigos, el levantamiento de evidencia y la búsqueda de otros medios de prueba.

Tamara Sepúlveda Torres

El fiscal Carlos Vidal, informó que “el equipo ECOH se constituyó en el sitio del suceso, lugar en el cual desarrolló su trabajo conforme a la instrucción dada a la Brigada de Homicidios de la PDI. Asimismo, se instruyó al Servicio Médico Legal realizar la autopsia del cuerpo”.

Posteriormente, se confirmó la identidad de la víctima: Tamara Sepúlveda Torres. Según consignó Diario El Día, la mujer era conocida en la comuna y era vista con frecuencia en la vía pública.

De acuerdo con el mismo medio, la joven atravesaba problemas de salud mental, por lo que el municipio ya había iniciado gestiones para facilitar su acceso a atención especializada .

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El alcalde de Vicuña, Mario Aros, confirmó la situación: “Como municipio veníamos trabajando desde hace meses junto a la familia y los equipos de salud, realizando gestiones para que pudiera acceder a una hospitalización especializada en un recinto psiquiátrico”.