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Alerta por robos en invierno: negocios concentran el 66% de los intentos y revelan horario más crítico

Un análisis detectó nuevos patrones de riesgo que afectan especialmente a comercios y viviendas durante los meses más fríos.

Juan Castillo

Carabineros

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El invierno no solo modifica las temperaturas y las rutinas familiares: también cambia los patrones de seguridad.

Un análisis elaborado por Verisure Chile determinó que el 66% de los intentos de intrusión registrados por sus sistemas durante el invierno de 2025 estuvo dirigido contra negocios, mientras que el 34% afectó a viviendas.

La noche aparece como el periodo más sensible. Entre las 21:00 y las 07:00 horas se concentró el 64% de los eventos detectados en comercios y el 52% de los ocurridos en hogares.

Las cifras corresponden exclusivamente a señales verificadas y gestionadas por la Central Receptora de Alarmas de la compañía, por lo que no representan el total de delitos denunciados en Chile.

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En el segmento comercial, el domingo lideró con el 16,4% de los intentos de intrusión, seguido muy de cerca por el sábado, con un 16,2%. En las viviendas, el sábado encabezó el registro con un 16,4%, mientras que el jueves alcanzó el 14,9%.

Otro dato relevante corresponde a los hogares que permanecen vacíos durante la jornada laboral. El 25,4% de los intentos residenciales ocurrió entre las 14:00 y las 21:00 horas, una proporción mayor al 18% registrado en negocios. Esto advierte que el riesgo no se concentra únicamente durante la madrugada.

La Región Metropolitana reunió el 43% de los eventos comerciales y el 36% de los residenciales. Junto con Valparaíso, ambas regiones concentraron más de la mitad de los intentos registrados en el país. El gerente de Customer Intelligence de la empresa, Aníbal Preez, señaló que “los datos confirman que el invierno concentra la mayor cantidad de intentos de intrusión del año, con un peak claro en la noche y la madrugada”.

Entre las principales recomendaciones aparecen reforzar puertas, ventanas y cerraduras; prestar atención especial entre las 02:00 y las 04:00 horas; anticipar medidas preventivas durante los fines de semana y evitar señales evidentes de que una vivienda se encuentra desocupada. Preez recalcó que “reforzar la protección en esas franjas es clave tanto para el comercio como para los hogares”.

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