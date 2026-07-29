Conocida comediante chilena recordó desgarrador momento de su vida: “Perdí una guagüita y fue muy terrible” / @mirko_photos

Maly Jorquiera estrenó junto a Vero Calabi el primer capítulo de Bendis, un nuevo programa semanal enfocado en maternidad, crianza y experiencias que muchas mujeres viven.

Fue ahí, en el primer episodio, donde la comediante compartió una dura experiencia personal relacionada con la pérdida de un embarazo.

“Yo perdí una guagua y es más clásico de lo uno cree”, contó Jorquiera durante la conversación. “Se pierden muchas guagüitas”, afirmó.

El hecho, que antes había comentado en De tú a tú en Canal 13, se remonta a cuando aún estaba con Sergio Freire y siendo parte de los primer ciclo de Milf.

“Es muy común, pero además como que no se le da la visibilidad que necesita, que requiere. La mamá queda más sola”, señaló su compañera de espacio.

“Da como pena, no quieres dar lástima. No sé. Yo perdí esa guagüita y fue muy terrible. Estoy guateando al tiro, ya, pero es la verdad nomás”, admitió la artista en dirección a la producción.

“Pero, ¿quién dice que Maly tiene que ser chistosa siempre? También hay una mujer seria detrás de...”, respaldó Calabi.

“Cuando dejé de buscar obvio que llegó la guagua y la perdí a los tres meses”, detalló sobre su primer embarazo, que tardó un año en llegar. “Era triste, yo quería mucho y él también”, sumó.