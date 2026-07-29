“Hay un extremo pesimismo”. En este nuevo episodio de “De Esto Se Habla”, de la alianza informativa entre Radio ADN y El País Chile, la periodista Rocío Montes conversa con Roberto Méndez, académico de la UC y especialista en opinión pública.

“El bencinazo ha sido lo más duro que le ha ocurrido a la población en este periodo. Mucho más duro incluso de lo que se sabe o lo que se ha informado. Fue un golpe a la confianza de las personas de que pueden enfrentar sus gastos, de que pueden llegar a fin de mes. Y creó una cosa que hasta ahora ha sido más una expectativa que una realidad, pero una expectativa de inflación”, explica Méndez.

“Yo he mirado con mucho cuidado las encuestas y si tú me preguntaras qué es lo que a mí más me sorprende de las encuestas hoy es el extremo pesimismo. Se instaló un clima de pesimismo, que no se veía en Chile en los últimos 20 años. Incluso peor que la pandemia, que el periodo del estallido, que en fin había gran incertidumbre social”, dice.

A cuatro meses del inicio del gobierno de José Antonio Kast, Méndez desglosa las paradojas de un Chile que se encuentra sumido en un desánimo profundo. Además, analiza el impacto de la megarreforma económica, el fantasma del desempleo y por qué la crisis de expectativas está frenando incluso la natalidad en el país.

Rocío Montes (El País), Roberto Méndez / cristobalmarambio.com Ampliar

“El gobierno de José Antonio Kast hay que situarlo en un país que está inclinado hacia la derecha. Muy inusualmente, digamos, en la historia de Chile, inclinado hacia la derecha. Si pensamos en la elección presidencial en la que fue elegido Kast, más Matthei y Kaiser, suman más del 50% de los votos. Eso no había pasado”, dice Méndez.

Fragmentación política y el desplome histórico de la natalidad

Méndez también desmenuzó la compleja convivencia de fuerzas en el Parlamento. En su análisis, valoró que el Presidente se haya mantenido firme frente a las “disputas distractivas” de partidos de oposición amigable, como el Partido de la Gente o el Partido Nacional Libertario, descartando de plano de la agenda del Gobierno propuestas polarizantes como el proyecto de aborto de los “latidos del corazón” o la nacionalización de Codelco planteada por el Partido Republicano.

A su juicio, al Ejecutivo le conviene mantener una “coalición de límites difusos y flexibles” comandada por la dupla de Alvarado y José García Ruminot, en lugar de amarrarse rígidamente a partidos específicos.

Rocío Montes (El País), Roberto Méndez / cristobalmarambio.com Ampliar

Finalmente, el analista vinculó este clima de desánimo con una preocupante realidad demográfica: Chile registra una de las tasas de natalidad más bajas del mundo, situándose en 0,99 hijos por mujer. A través de los estudios de la Encuesta Bicentenario UC, Méndez explicó que las mujeres jóvenes menores de 40 años muestran un rechazo marcado a la maternidad debido al deterioro de las expectativas de movilidad social.

“Hubo un sueño chileno en el año 2005 donde el futuro se veía brillante. Hoy, la dificultad para acceder a un trabajo estable y a una vivienda propia hace que el futuro se perciba sumamente oscuro para las nuevas generaciones", concluye.