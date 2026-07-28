El reciente y violento sistema frontal que azotó con fuerza a las regiones de Atacama, Coquimbo y Valparaíso, sumado a los desbordamientos de ríos en la zona centro-sur, ha puesto en jaque la actividad económica ligada a las playas y balnearios del país.

Ante la preocupación de las comunidades locales, que estimaban que la recuperación total de estos espacios recreativos recién se lograría para la temporada de verano, la subsecretaria de Turismo, María Paz Lagos,comentpo en conversación con Andrea Obaid en Tu Nuevo ADN, sobre el despliegue en terreno para coordinar las tareas de postemergencia. La prioridad del Ejecutivo es poner en marcha los emprendimientos turísticos afectados a la brevedad, apuntando idealmente a las próximas Fiestas Patrias.

Avenida del Mar operativa y el catastro de daños en infraestructura costera

En su recorrido por la Región de Coquimbo, la subsecretaria Lagos constató que las principales arterias de conectividad costera de La Serena, como la Avenida del Mar, ya se encuentran habilitadas y funcionando de manera casi normal. Sin embargo, la afectación material en la zona sigue siendo preocupante. Los reportes preliminares de la institución estiman que de los 500 establecimientos turísticos registrados en la región, cerca de un 10% presenta daños severos en su infraestructura.

La autoridad evidenció en terreno cómo locales gastronómicos y complejos de alojamiento costero, tales como las Cabañas Florencia y Cabañas Los Plátanos, terminaron literalmente sepultados bajo el barro, interrumpiendo abruptamente programas de visitas invernales enfocados en adultos mayores. Para mitigar estas pérdidas materiales directas, el Ministerio de Economía activará de forma urgente los fondos de emergencia de Sercotec y Corfo, los cuales trabajarán de la mano con los presupuestos de los gobiernos regionales para canalizar las ayudas financieras a la brevedad.

Rutas cortadas en el Valle del Elqui, parques cerrados y plan de subsidios sociales

A pesar de que las capitales regionales se encuentran operativas para recibir visitantes, el panorama en los sectores de interior de la Región de Coquimbo es sumamente complejo debido a problemas de conectividad vial. Sectores como Combarbalá permanecen completamente aislados, mientras que en el Valle del Elqui se registran graves desprendimientos de tierra que provocaron un socavón en la ruta 485, cortes en la ruta 41 e interrupciones en los accesos al observatorio astroturístico Cerro Tololo. Asimismo, todos los parques nacionales de las zonas afectadas se mantienen cerrados de manera temporal, y los grandes eventos masivos de la temporada, como el rally en Atacama, han debido ser reprogramados.

Con el fin de reactivar la demanda una vez que los servicios básicos de agua y electricidad estén completamente regularizados por el Ministerio de Obras Públicas, la subsecretaría implementará una estrategia de incentivo directo. Esta consistirá en aumentar en un 30% los fondos destinados a los programas de vacaciones de tercera edad de Sernatur focalizados exclusivamente en Atacama, Coquimbo y Valparaíso, complementado con campañas de promoción que ayuden a superar el temor de los turistas a viajar a las zonas siniestradas.